El rumbo del esperpento

Se podrían colocar muchos adjetivos al panorama que envuelve al Decano, pero creo que no hay dos más adecuados que estos: triste y desesperante. Que a estas alturas -al menos, cuando se escribe esta columna, ojalá cuando se publique sea lo contrario- no esté absolutamente todo solucionado -lo urgente y lo mínimamente necesario para competir, fichar, etc.- es penoso. Es un fracaso, se mire como se mire. Uno jamás ha sido excesivamente rígido exigiendo soluciones mágicas, sencillas ni rápidas porque, sinceramente, siempre he entendido que éstas no existían, ni antes de la expropiación ni después de la misma. Y me río yo de los que las predican como dogmas de fe desde el móvil de su casa sentaditos en su sofá. Pero…

Eso no es óbice para remarcar que la no venta del pasado año fue estrambótica y lo de este año ya ni les cuento. Y lo malo no es que este carajal provoque rechazo a quienes han arrimado el hombro más tarde que pronto, que puede parecer hasta lógico y que, previsiblemente, les hará abandonar el barco. Lo peor es que se está consiguiendo cansar hasta a los más fieles. Quitarle la ilusión a aquellos que llevan veinte, treinta, cuarenta años (o muchos más) junto al Recre es terrible. Es la peor noticia posible. Ese hecho empezó, livianamente, tras el último descenso de Primera (y no por el fondo, sino por las formas), se acrecentó cuando ya no se pudo esconder la mentira de un Recre saneado, explotó con la llegada del condenado madrileño y, si bien se frenó cuando, entre todos, sacamos al Recre de su tumba, el proceso ahora vuelve a acelerarse gravemente. Tristísimo.

Al Ayuntamiento se le acaban las balas. Se puede decir que el paso de la expropiación y otras muchas cuestiones fueron valientes y plausibles sin obviar que después, pese a mucho esfuerzo -no se niega- no se ha encontrado el rumbo y los parches acaban cediendo. Y si no encuentra el rumbo quien lleva el timón ya sabemos lo que le ocurrirá a la nave y los que van en ella. Si hay algún flotador, por mínimo que fuera, habrá que agarrarse. Y rezar, rezar mucho para que, con el mínimo gasto, se consiga el mayor éxito deportivo. Hoy parece evidente que o éste llega a corto plazo o este cuento…