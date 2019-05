Los retratos

La temporada está tocando a su fin, en lo regular, y ya comienzan los posicionamientos interesados. Es triste tener que escribir sobre esto, pero es una realidad que no podemos ignorar porque el que olvida la historia está en la condena de volver a repetirla. Ahora que todo es primavera salen las flores. Pero unas flores superpuestas, nada naturales, porque en su momento, ese jardín que ahora luce, no tuvo agua ni abono, solo el que le daban los futbolistas, cuerpo técnico y director deportivo. De todos es sabido la guerra fría que se vivió dentro del club en el crudo invierno. Hay detalles que no pasan desapercibidos. Y aquellos, aquellas malas artes, quedaron grabadas en la retina de los jugadores, cuando pedían calor y nadie les dio una manta. Son otros tiempos, afortunadamente para el Recre. Pero esos tiempos lo han sembrado y cultivado un grupo de personas a las que les importaron los desaires, ponerlo todo en solfa. Siguieron defendiendo la causa decana, de mano de la afición, que lo ha entendido todo a las mil maravillas.

Se acerca el final, decía, y todo indica que habrá batalla hasta el último minuto por el ascenso, el del Recre. Desconocemos en qué posición luchará por el objetivo. Pero lo haga desde donde lo haga, estamos convencidos de que hará bueno el punto de partida. Y como todo el mundo sabe lo que pasó, la gente solo mira al campo y al banquillo, a la dirección deportiva, para agradecerles la entrega y la defensa de una causa que impregna corazones albiazules. Todo lo demás no importa ahora. Que se pongan en la foto, en los palcos y que sigan hablando para ningunear el trabajo de algunos. Que sigan. A veces, muchas veces, el corazón tiene razones que la razón no entiende. No se trata de ajusticiar a nadie, ¡ave maría! Pero hace tiempo que el retrato quedó hecho. Cada uno defenderá su verdad. Pero transcurrido el tiempo, las cuestiones han ido cuadrando. El alcalde de Huelva tomó partido en el asunto y zanjó el tema con un elocuente mensaje. "Que nadie abra la boca, solo importa el Recre, que nadie meta cizaña", vino a decir el primer edil. Fue la cicatrización de una herida que amenazaba con destrozarlo todo. Hubo quien se mantuvo en su sitio, defendiendo lo que hay que defender. Otros, sin embargo, por lo bajini, se fueron de furtivos para sembrar el camino de gasolina. Pero no contaban con una cosa. Que el vestuario tiene de su parte al mejor bombero del mundo, la afición. Llega el momento, y las medallas ya caen del cielo.