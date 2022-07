El reto de la cantera: no borrar la ilusión del recreativismo

La cantera recreativista, desde la debacle del primer equipo, padece un acto de mortificación interior que desestabiliza lo exterior. El club debe fijar los verdaderos fines que espera de su cantera para recuperar sus principios fundamentales y fortalecer sus sistemas saludables. Educar en valores a los jugadores que van a ponerse esa camiseta, que es el orgullo de muchos aspirantes, requiere una formación integral y crear un auténtico sentimiento que potencie los cimientos del Decano, que abarca a todos, sin olvidar que el fútbol base y sus miembros son imprescindibles.

La dura y sincera reflexión sobre los resultados en el trabajo y la ausencia de unificación de criterios en su deambular por la provincia mostraron una estructura sin pilares, sin autocrítica en la zona noble para atender a una parte esencial como el entorno de los jugadores, que siempre han formado parte de la entidad en lo bueno y en lo malo. Si nosotros no creemos en nuestra propia cantera cómo se van involucrar las familias con un proyecto. Y si luego los últimos brotes que salen no sienten el cariño de los poderes del club, pues terminan por aburrirse, otros por aceptar cualquier salida por muy aventurera que sea y aquellos que han mamado su espíritu no reciben la estima necesaria siendo desahuciados.

A la 'fábrica' de Decano sólo le faltó el rótulo: 'Cerrado por falta de uso'. Todo se ha venido abajo en el trayecto formativo con la pérdida de valores y equilibrio en su desarrollo. Más allá de los propios chavales, la organización del club y la dirección deportiva son vitales para la atención y el juicio. Los técnicos involucrados y los trabajadores que cuidan del proyecto deben percibir seguridad, confianza y unas retribuciones dignas en el presupuesto de ajustes de la entidad. La cantera merece un respeto y consideración porque también ofrece un cartel representativo para no borrar la ilusión del recreativismo.