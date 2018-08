La respuesta

Si la pelotita que dio en el palo de Marc en el minuto noventa y tantos hubiera hecho la gracia de tirar para adentro en vez de darse un paseo por el arco recreativista, que fue su sabia decisión final, la cosa hubiera tenido su guasa: nos fuimos jurando en arameo tras el último partido en casa del pasado curso por un gol del rival en el suspiro final, que terminó de fastidiar una temporada horrible, y hubiéramos empezado ésta igual. El domingo salió cara, casi un milagro; normalmente llevamos la cruz a cuestas.

A la plantilla del Recre había que darle la vuelta como a un calcetín por necesidades lógicas contractuales y, en especial, por ofrecer al ambiente un reseteo mental extremadamente necesario. La apuesta por el experimentado Salmerón no hace más que confirmar que ir de oca en oca tirando de entrenadores inexpertos durante la 2017/2018 fue una decisión cómoda, cómica y catastrófica. Se quiso pasar el año de puntillas cuando se vio lejos la zona noble y casi acabamos con las puntillas crucificadas y con la extremaunción como banda sonora. Carazo no lo ha tenido fácil por la repetida circunstancia de empezar tarde (mal endémico del último trienio), por ir cortitos de pasta (eso se esperaba), por la laguna de la propiedad real (¿cuándo narices se acabará esto?) y por haber nacido el proyecto con la impopularísima decisión -aunque valiente, y lo dice uno al que le hubiera gustado que siguiera- de dejar fuera del grupo a Núñez, santo y seña del recreativismo, el último eslabón que nos unía con una etapa tan dura como llena de orgullo para el seguidor albiazul. Me niego a subir ya a los altares a la dirección deportiva por un partido, ni aunque nos pongamos seis de seis o nueve de nueve, que ojalá, pero da la sensación de que esta plantilla sabe qué quiere y cómo lo quiere.

Pero aquí lo más importante son los más de 8.000 abonados. Uno confiaba en otra respuesta fiel, pero no escondo que temía más espantada. Ni muerto, ni hundido, ni maltratado, ni rodeado de mil dudas: nada mina el cariño de la afición por su Decano. Y aún hay quien pone el grito en el cielo porque gente de a pie o ayuntamientos hagan lo imposible por mantenerlo con vida. A ver si se enteran de una santa vez: para Huelva, el Recre es mucho más que fútbol.