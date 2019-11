El relevo y la identidad

El Mundial de rubgy de Japón era una estación término para muchos. Se han sucedido durante el torneo imágenes de despedida como las de los capitanes de Nueva Zelanda e Irlanda, Read y Best; la del seleccionador irlandés Schmidt; y la abdicación del faro del sur, el Sumo Pontífice del rugby, el emperador Hansen. Todos estos títulos no son de él, son del cargo, que no es otro que el de seleccionador nacional de Nueva Zelanda, comandante en jefe de los All Blacks. Y es importante eso de que esos títulos pertenecen al cargo, porque lo que ahora dilucida la Nzfru (Federación de Rugby neozelandesa) es cuál es la mejor opción para perpetuar una forma de hacer el rugby.

Las entidades deportivas alcanzan su mayoría de edad cuando tienen una personalidad propia, y como con todo en la vida, esta personalidad propia se fragua, como el acero, a base de golpes. No siempre fueron imbatibles, incluso no siempre fueron fieles a un estilo, pero sí es cierto que los neozelandeses, cuando se enfundan la camiseta negra, saben que el plan de juego y el comportamiento que se les exige entroncan directamente con una tradición que lleva muchos años intacta, y que hunde sus raíces en todos los clubes, pequeños y grandes, del país. Una forma de hacer las cosas que se expande en el tiempo y en el espacio.

Hansen ha sido el guardián de este tesoro durante ocho años. Adaptando a las mismas las nuevas técnicas, adaptando el juego al incesante cambio de reglas de este deporte, pero haciendo reconocible a este equipo en cualquier lugar del mundo.

La gran mayoría de selecciones y clubes deportivos han abandonado esa tradición, iniciando una coreografía sin sentido en busca del éxito, confundiendo a este con la victoria, y borrando de sus equipos cualquier rastro visible de su identidad. Irreconocibles de un año para otro. Las entidades no deben depender de las personas, sino que deben elegir a las personas adecuadas para que mantengan sus rasgos diferenciales, porque si no, al final, la victoria será siempre la misma, y nunca será la nuestra, o la vuestra, o la de otros.