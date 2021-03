De la reivindicación a la digitalización: 3 de Marzo

Estamos viviendo momentos históricos que nunca olvidaremos y aunque sean difíciles, la capacidad de adaptación del ser humano es infinita. Nuestra Universidad no está al margen de ello y por eso han tenido que adaptar procesos, materias, clases, etcétera. Así, las clases on line, la enseñanza virtual y el teletrabajo son términos que han venido para quedarse y día tras día se hacen cada vez más presentes. Estamos inmersos en un imparable proceso de transformación tecnológica, que la pandemia de Covid ha acelerado y marcará un antes y un después en la institución universitaria. Los importantes cambios que esperan al mundo de la Educación Superior tienen que ver no solo con la renovación de las metodologías de enseñanza, sino con la irrupción de tecnologías avanzadas en los procesos ordinarios de la universidad. Ello repercutirá en una mejor conexión entre los centros de trabajo y las empresas, y también con un tipo de estudiante cada vez más digitalizado.

Este proceso va a traer el cambio de mayor alcance que está provocando la Covid en las universidades, que es la acentuación de su proceso de digitalización. Vamos, por lo tanto, a sistemas de enseñanza-aprendizaje en los que se irá diluyendo la diferencia entre lo presencial y lo on line.

Este proceso ya fuimos capaces de hacerlo hace 33 años cuando un 3 de Marzo de 1988 salimos a las calles de Huelva rodeados de ciudadanos, empresarios y estudiantes. En definitiva, fue la ciudadanía la que fue capaz de unirse para solicitar la creación de nuestra Universidad de Huelva.

No fue un proceso de digitalización como ahora, sino que fue un proceso de reivindicación para que los hijos de nuestros hijos estudiarán en su tierra y que ese talento se quedara aquí para el desarrollo y mejora de la sociedad onubense. Ahora vivimos momentos de incertidumbre, pero los onubenses somos capaces de arrimar todos el hombro para que nuestra Universidad, que tanto nos costó crear, siga creciendo y siga siendo el potencial social que todos queremos. No hay ni habrá ciudad si universidad.

Los Antiguos alumnos de la Universidad de Huelva seguiremos año tras año recordando lo que fuimos capaces de hacer y seguir trabajando y apoyando a la Institución Académica que tanto nos ha dado y de la que nos sentimos orgullosos. Así que no caigamos en el desanimo sino muy al contrario, sigamos adelante y tengamos esperanza porque si fuimos capaces hace 33 años ahora también seremos capaces de salir de esta pandemia o de las que vengan todos juntos y unidos. Feliz día del 3 de Marzo.