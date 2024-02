Guasa:¡hombre, Rancio! Qué bueno vernos en la calle Concepción, eh… Hoy que he bajado a Huelva. ¿Qué haces aquí plantado leyendo una convocatoria de Cultos? Si eso ya no se saca porque nadie las lee.

RANCIO: Pues mira que he ido a Welba para comprar una estola morada que le quiero regalar al predicador dominico de los cultos de mi Hermandad y había mucha cola.

G: Me extraña que hubiera mucha cola allí, Rancio. ¿Mucha gente comprando incienso?

R: Qué va, Guasa, es que acababan de llegar cuatro cajas del catecismo de Ediciones Paulinas para las comuniones y la hermana estaba muy liada con el albarán de entrega. Ahora vuelvo, todo fuera eso.

G: Bueno, hablando de cultos, Rancio, ya llegan los días esos de tantas misas, ¿no? Los quinarios…

R: Llegan los días de la reflexión, de prepararnos en conciencia para la contemplación catequética de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Los días de grandes altares de cultos y de los buenos cuerpos de acólitos.

G: Rancio, eres más antiguo que la borregá de Pasión. Ahora lo que se espera con ganas son las noches de ensayos y las buenas copas con los hombres del costal en el Polvorín.

R: Pues mira, he de decirte que una cosa no está reñida con la otra. ¿O no se puede ir a los cultos y luego a los ensayos?

G: Yo es que ahora canto en una comparsa de Carnaval en Puntumbría y después me quedo en la peña viendo las semifinales del COAC 2024 de Cádiz, que como soy veterano en la cuadrilla, me puedo perder los primeros ensayos.

R: ¡Ay, Dios mío! Menos mal que pronto llega el Miércoles de Ceniza, tiempo proclive para el ayuno y arrepentimiento de los pecados anteriormente cometidos. Aprovecha, Guasa.

G:¡Qué cura se ha perdido la Iglesia contigo, Rancio! Ya te dije que este año, solo por no escucharte, voy a ir un día al triduo de mi hermandad, hombre… Tendré que soportar el verle la cara de asco a más de uno.

R: Guasa, tú siempre con los desencuentros y las polémicas… ¡Que las cofradías no tratan de eso, hombre! Pon en el centro de tu hermandad a Cristo y verás cómo se acaban las disputas.

G: Me conformo con que pongan por fin a un capataz por derecho delante de los pasos, que no veas lo mal que andamos. ¡Hacemos la peor entrada en Placeta de todas las cofradías!

R: Ayyyy… No tienes remedio, Guasa. Bueno, voy a Welba a ver si me hago con la estola. Ya nos vemos por aquí en la época de las papeletas de sitio, ¿no?

G: Bueno, yo como soy costalero no la saco nunca. Igual coincidimos en algún concierto de Cena o Santa Cruz, aunque tú eres más de la Banda Municipal. Por cierto, Rancio, ¿qué es eso de la estola? ¿Un vino para el cura?