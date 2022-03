Los pulmones ante el Covid-19

La pandemia por Covid-19 ha tenido un triple impacto indudable en la actividad trasplantadora de pulmón en España. Las consecuencias directas han sido el descenso del número de trasplantes de todos los órganos, incluidos los pulmonares, durante el 2020 con una recuperación considerable durante el año siguiente. En 2021 se han efectuado un total de 4.781 trasplantes, un 8% más que en 2020, cifras que se aproximan a las prepandémicas, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Por ello, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) plantea un cambio de paradigma en la atención a los pacientes que precisan un trasplante de pulmón, ante la incertidumbre que genera la pandemia causada por el SARS-CoV-2.

En el ámbito del trasplante pulmonar, el seguimiento del paciente debe ser muy estrecho y la telemedicina no basta. Algunas de las medidas a implementar serían potenciar el automanejo de los pacientes, mejorando el control de síntomas a domicilio, o implementando espirometrías portátiles, e incluso empoderando a centros satélites a los que se pueda delegar la realización de pruebas y seguimiento de los mismos, según un editorial publicado en Archivos de Bronconeumología, revista científica de Separ, y firmado por Miriam Barrecheguren y Berta Sáez-Giménez.

El empoderar centros satélites tiene que ir acompañado de una buena comunicación con la unidad de trasplante de referencia. Por tipo de trasplante, los pulmones fueron el tercer órgano más trasplantado en 2021, en que se efectuaron 2.950 trasplantes de riñón, un 9% más que en 2020; 1.708 hepáticos, un 4% más; y los 362 pulmonares, un 8% más, entre otros. A pesar del impacto de la pandemia, los programas de trasplante de pulmón siguen adelante con nuevos proyectos. Las Islas Canarias tiene previsto iniciar un programa en 2023, ya que dispondrá con un nuevo centro trasplantador, el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

"En España, cada vez hay más pacientes que necesitan un trasplante de pulmón. La lejanía y la condición de insularidad de las Islas Canarias no pueden implicar una limitación para que se pueda ofrecer el trasplante pulmonar a los ciudadanos que lo requieran, máxime cuando se reúnen las condiciones para hacerlo posible", ha afirmado el Dr. Pedro Rodríguez Suárez, vicepresidente cirujano torácico de Separ. Por su parte, la Dra. Rosa Cordovilla, neumóloga y coordinadora del área de técnicas y trasplantes de Separ, destaca que "superada la primera etapa de la pandemia, vamos a tener que adaptar los programas de trasplante de pulmón a esta nueva realidad. Los protocolos ya se han adaptado siguiendo las recomendaciones de la ONT, de manera que se evalúa exhaustivamente a los donantes para asegurarnos de que no tenga infección por Covid-19. Ahora tenemos un gran reto por delante que es adaptar el modelo para poder hacer un buen seguimiento de nuestros pacientes trasplantados, que necesitan un control muy estrecho y cara a cara. La telemedicina por sí sola no basta en el ámbito del trasplante pulmonar". Seguro.