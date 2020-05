El proyecto de Segunda B, un sudoku de ¡sálvese quien pueda!

La automatización de Luis Rubiales pulsando su tecla autoritaria de ejecutar la gran reestructuración del fútbol no profesional abruma el panorama laboral de los modestos desahuciados ampliando el riesgo de ¡sálvese quien pueda! El presidente de la RFEF corteja con su protagonismo una deriva de opresión en la odisea del presente de Segunda B. Un sudoku de ascensos y no descensos para completar cinco grupos con 100 equipos a dos ritmos. La nueva Segunda Pro de la temporada 21/22 tendrá 40 equipos en dos grupos, norte y sur, de ahí que 60 de ellos bajarán una categoría y aquellos que pierdan el descenso dos más hacia la Tercera.

Los clubes presionan por sus propios intereses del instante olvidándose del perjuicio general en el análisis de la cruel realidad ¿quiénes somos? ¿dónde vamos? ¿qué recursos y logísticas tenemos para la aventura? Una reestructuración inasumible en tiempo récord que ataca a la línea de flotación de una categoría zarandeada. Y la próxima campaña a puerta cerrada con previsiones de pérdidas por encima del 50% en la mayoría de las entidades. El Decano sostiene su presupuesto del 75% de sus abonados y si no entra en Segunda B Pro con la ruina que tiene por delante ¡que Dios lo coja confesado! La AFE ataca con dureza esta decisión, que no está amparada en el Reglamento, que sólo contempla la suspensión de las Ligas bajo la potestad de la RFEF. Y promete luchar por la legalidad hasta llevarla al Parlamento para evitar este ninguneo. Y en este fútbol no profesional se rebela la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que rechaza la Liga Iberdrola de un formato de dos grupos. La Segunda B, creada en 1977, se encuentra en una situación de vulnerabilidad total. Y es que rentabilizar una pandemia puede catalogarse como la tormenta perfecta de todas las desgracias. Pero en el seno del Decano, voces autorizadas hasta lo bendicen. Ha llegado el momento en plantearse qué creer.