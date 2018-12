Un programa del que hay que hablar

Ese programa del que usted me habla es uno de los últimos contenidos que ha estrenado La 2. Hoy quiero hablarles de él porque probablemente, pese a su nombre, sean pocos los que hablan de este formato de RTVE. Que se emita en la cadena secundaria de la corporación pública hace que su audiencia no sea la que merece. Porque este nuevo espacio merece la pena. Es inevitable compararlo con Lo siguiente, el programa que cada noche presenta Raquel Sánchez Silva en La 1. Este último vino para sustituir a Hora Punta de Javier Cárdenas, pero por diferentes motivos y pese a su buena intención no termina de despegar. Algunos de los ingredientes que le faltan para hacerse un hueco en un horario tan difícil como el access prime time, los tiene Ese programa del que usted me habla.

Para quien no lo sepa, el formato se emite en La 2 de lunes a viernes a las 21.30 y tiene una duración de media hora. Se trata de una especie de mezcla de formatos que mezclan humor, actualidad y cultura como Likes, El Intermedio o Sé lo que hicisteis. Y lo digo como algo positivo. En televisión casi todo está inventado y que programas que han marcado a la audiencia sirvan como inspiración, es una buena estrategia. La presentadora de este espacio es María Gómez. Probablemente muchos la recuerden por su labor en el último Mundial de fútbol retransmitido por Mediaset. María ejerció de reportera y fue protagonista de episodios de lo más machistas con algunos aficionados. Episodios por los que recibió críticas. En este programa tiene la gran oportunidad de demostrar su valía como presentadora, algo que está dejando patente en las pocas emisiones que lleva. Es un acierto que La 2 haya apostado por una mujer, joven, conocida pero no explotada en televisión. Marta Filch y Alberto Casado acompañan cada noche a María en la mesa. Los tres forman un buen equipo. Todavía hay momentos en los que están un tanto encorsetados, pero es lógico teniendo en cuenta que el programa solo lleva emitiéndose una semana.

Por el plató ya han pasado colaboradores e invitados como Zahara, Ara Malikian, Antonio Resines, Javier Cansado y otros no tan conocidos por la audiencia. Esto hace que cada programa sea variado y dinámico, algo fundamental para atraer a la audiencia. Además hay que destacar la diversidad de temas que tratan, entre ellos temas sobre mujeres y feminismo, tan necesarios en una cadena pública. También hay que subrayar el trabajo que hace el equipo de redes sociales del programa. En la época actual es fundamental ser dinámicos en redes como Twitter y sin duda Ese programa del que usted me habla hace una buena labor. Contar con público en plató, algo que no siempre es fácil porque las caras de los asistentes pueden delatar aburrimiento, es otro de los aspectos positivos de este formato. Un riesgo que no tendrían por qué correr y que de momento les está saliendo bien.

Canal Sur podría tomar nota. Si en RTVE han hecho cambios y algunos para bien, en RTVA no debería ser imposible hacerlos. Algo como Ese programa del... sería una buena opción para empezar a regenerar la cadena pública de los andaluces.