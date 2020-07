¿Una profesión con futuro? Elige Minas y Energía

Estimado estudiante de Bachillerato o FP2, ojalá estas líneas te sirvan de ayuda si eres uno de los muchos jóvenes indecisos que aún no saben qué carrera universitaria van a cursar el próximo año. De primeras, os animo a que os matriculéis en el Grado de Minas y Energía en sus distintas denominaciones oficiales y os explicaré por qué es una buena opción.

La Universidad de Huelva lo ofrece como Grado en Ingeniería de Explotación de Minas y Recursos Energéticos, con una nota de corte que solo exige el aprobado en selectividad y una oferta de plazas que año tras año, curiosamente, no llegan a cubrirse.

Los sectores minero y energético son claves como fuente de riqueza y empleo para la sociedad del siglo XXI y la provincia de Huelva es un claro ejemplo de ello. A pesar de la crisis económica agravada por la sanitaria como consecuencia del Covid-19, estos dos sectores constituyen un serio pilar donde sostener el desarrollo económico español, andaluz y de la provincia en las próximas décadas.

Tenéis ante vosotros una gran oportunidad. Es un buen momento de que las chicas y los chicos que pretendan estudiar una rama de la Ingeniería valoren la posibilidad de estudiar la de Explotación de Minas y Recursos Energéticos. A día de hoy, podemos afirmar con rotundidad que la demanda de estos titulados en el mercado laboral no llega a cubrir la oferta de las empresas y eso es una lamentable noticia. Además, casi todos los colegios profesionales, como es el caso de Huelva, contemplan en sus presupuestos ayudas económicas de matriculación para fomentar el estudio de esta titulación, compatibles con otras becas oficiales. Desde el Colegio profesional que tengo el honor de presidir, pedimos a la sociedad en general, y en particular aquellos padres y madres que oigan a sus hijos decir que se plantean estudiar Minas y Energía, que no los desanimen. No les digan que "esa carrera no es para ti", todo lo contrario, apóyenlos y ayúdenlos a elegir una profesión de futuro, con una de las tasas de empleo más altas de la comunidad universitaria. Por tanto, animamos a los jóvenes que terminan su bachillerato tecnológico o de ciencias, y a los que hayan finalizado una formación profesional de segundo grado, a que cursen esta rama de la Ingeniería.

Por último, y no por ello menos importante, la mujer graduada en Minas y Energía está plenamente incorporada al mundo minero y energético, al menos en lo que se refiere a los puestos técnicos y directivos. Aunque lo pueda parecer, no es cuestión de ir a la moda, sino constatar una realidad, para que la sociedad lo sepa. En un sector -para el que no lo conozca a fondo, claro-, aparentemente misógino, las profesionales de la Ingeniería minera a estas alturas se cuentan por centenares, y creciendo, puesto que las graduadas de las últimas promociones se van incorporando al trabajo con absoluta normalidad y en igualdad plena con los compañeros de profesión. Según los últimos datos que se disponen de matriculación de esta rama de la Ingeniería, la ratio aumenta cada año alcanzando cifras impensables hace tan solo una década.