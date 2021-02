La presión de un duelo entre la reivindicación y la salvación

El Recreativo se está jugando mucho esta temporada con este formato maldito de la reestructuración de la Segunda B, por lo que hay que hablar menos y ganar más partidos. " Ni contigo (Calle) ni sin ti (Barragán) tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero". Y no sirven tantas justificaciones y excusas de técnicos y jugadores. La temporada pasada fue un fracaso y la actual siembra el pánico sin renta en los aplazados, que implica dolor físico y moral en evitar el sendero hacia la Tercera División.

El Decano antes nos tenía preocupados, ahora nos tiene con la jindama metida en el cuerpo. Tras 41 años en la profesión me mueven todos los sentimientos habidos y por haber cuando resucito todos los acontecimientos vividos con la dinámica de una pesadilla activada. Y el recreativismo recela de que suceda algo contrario al bienestar que se desea porque se juntan una serie de circunstancias sociales y económicas que no quiero ni pensar en lo peor.

Y todavía se confía que no se diluya el 'efecto dinamizador Calle'. Y es que del dicho de la teoría de las buenas disposiciones al hecho práctico hay un gran trecho: luego existe un rival en el campo que te rompe los esquemas y sistemas de ideas. Los partidos se ensayan en la pizarra (donde son todos victorias), pero se ejecutan en el campo. Y no hace buen provecho esta angustia con riesgos reales que asume un equipo sin orden ni equilibrio, desbordado y abrumado por la acción y efecto de querer y no poder para no tocar fondo.

La potencia económica del Marbella ratificada en su eslogan Soñemos en grande apura sus opciones de no hacer más el ridículo caído al antepenúltimo puesto después de cuatro derrotas seguidas. El 'Decano de mi alma' es embestido por su estado de alarma y le urge una reacción brutal para evitar un desenlace indigno. Hoy, un duelo entre la reivindicación y la lucha por la salvación.