Ni se le ocurra, porque es una memez. ¿Un elefante rosa? No se lo imagine ni un solo instante. No fabule en cómo quedaría un paquidermo de tal peculiar color en la selva rodeado de fieros leones, en la entrada de un zoo recibiendo a los visitantes o en mitad de la calle Concepción ante la absorta mirada de los viandantes. Recuerde, está prohibido: no piense en un elefante rosa.

Leí una vez lo de ese fenómeno que explican en Psicología por el que nuestro cerebro se pone provocadorcillo y decide pensar justo en todo aquello que nos piden que no pensemos. Ya saben: lo del niño que hace lo que le dicen que no haga. Que no piensen los jugadores pero, sobre todo, el entorno en dónde, cómo y cuándo puede ascender el Recre, si es que asciende -lo del condicional, siempre- es imposible. Llevamos hablando de ascensos (en plural, que nos deben varios) desde mayo de 2021 porque es una obligación, porque aquí vinieron todos para eso, porque sigue estando cerca y porque es justo y necesario. Y sí, que ya sabemos que no se ascendería a Primera y que hay quien vería como una auténtica vergüenza que alguien se acercara a la fuente por ello; a ver si lo repiten alguna vez porque lo han remarcado poco últimamente… Lo que va a estar curioso, si se asciende, es ver a muchos que echan espuma por la boca negando tal celebración y que odian esta 'porquería' de curso, de año, de plantel, de entrenador, de planteamientos y hasta de vida, según dicen, haciéndose un selfi metidos en el agua de la Avenida de Andalucía -con flotador de patito incluido- poniendo caritas, que las poses son las poses y el Instagram hay que cuidarlo. ¿Y saben qué? Que me parecerá perfecto, pese a todo, que lo hagan; la vida son dos días y está llena de disgustos recreativistas. Otra historia sería lo de la coherencia y tal.

Por mucho que Gallego pida evitar distracciones éstas llegarán, como sucede con el asunto del elefante. Lo relevante es cómo afrontarlas, los hechos, los resultados; ya está. El último, por cierto, fue un revolcón; nada grave, porque hay colchón, pero fue un buen revolcón. Yo pienso que una derrota nunca viene bien como no le viene bien ni un mini embarguito ni a Amancio Ortega; tampoco como cura de humildad. Si con lo que llevamos encima alguien no es humilde es que no se merece 'ná'; ni reencarnarse en un elefante rosa.