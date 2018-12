… Y pese a todo, hay que celebrarlo

Soy de un equipo único. Sí, soy consciente de que para todo aquel al que le guste cualquier deporte y haya nacido, crecido, sufrido y disfrutado junto a unos colores, junto a un escudo, su equipo es inigualable. Pero no digo que el mío sea mejor que otros (ya quisiera yo) por palmarés, títulos, ascensos y demás, sino que el mío, ese abuelo del fútbol español que hoy cumple 129 años, es especial. Muy especial. Últimamente insufrible, desesperante, irritante y pueden añadir aquí todo lo que quieran repitiendo sufijo, pero lo de que es singular no me lo pueden negar. Que no haya desaparecido en ninguna de las ocasiones en las que ha estado a punto de hacerlo, a diferencia de lo que sí pasó con clubes de otras ciudades mucho más relevantes, mucho más grandes y con muchas más posibilidades, no hace sino confirmar que ese adjetivo no es ninguna pose de cara a la galería.

Hubo un momento -más de uno, en realidad- en el que creí firmemente que mis hijos, pequeños recreativistas y de esas criaturas que, como tantas otras, fueron inscritas como fieles seguidores del Decano incluso antes de ser fichados en el Registro Civil (me temo que ya se vengarán de esa jugada) no podrían crecer con el Recre a su lado, como sí hicimos todos en la familia. Por fortuna -y por los bemoles de mucha gente- esto sigue en pie, pero es tan frágil el sustento y son tantos los lamentables episodios del Decano que ya viven en primera persona que hasta uno se cansa de endulzarles el tema para que no piensen que esta fidelidad, a la que se vieron abocados sin comerlo ni beberlo, no tiene sentido.

Así que ansiosos andamos todos por saber cómo los que mandan van a actuar para hacer renacer esto porque, recordemos, aquí sólo vale una definitiva vuelta a la vida con una estabilidad y una rigurosidad que funcione mejor que un reloj atómico. Pobre equipo. Ya sufrió lo suyo para llegar a los 100. Su gente obró el milagro de que pudiera cumplir 127; le fue dificilísimo llegar a los 128. Hay quien desea y vaticina su muerte sin descanso, cada temporada, con mucho ahínco... pero hoy cumple 129 años. Ahí es nada. A pesar de los pesares, a por muchos más y, sobre todo, a por muchos mejores, Decano. Los tuyos lo merecen.