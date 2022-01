Con el permiso de PPLDDLMQVPA

Iba a escribir que tiene muchísimas narices que con la temporada que lleva el Decano -una sola derrota y 15 partidos ganados de 19- no vaya líder con un buen colchón sobre el segundo, pero quizás sea mejor no seguir por esa senda por si a alguien le molesta que use la palabra narices, ya que puede dañar moralmente a aquellas personas que gastan una buena protuberancia del sistema respiratorio; y también, claro, retiro lo de colchón porque es posible que le resulte incómoda la expresión a las miles de familias que en España (uy, obvien la palabra España, no vaya a ofender también, quería decir en este país) trabajan con algo relacionado con esa pieza almohadillada y flexible.

Pensaba, asimismo, componer unos renglones diciendo que, con el paso de los días, empieza a darme un susto grande de verdad ese Utrera que no cede ni un milímetro y que va a poner carísimo el ascenso directo, pero entenderán que, si hablo de susto, el CADLPSCCNPPHSDPFI (Colectivo Antiuso De La Palabra Susto Con Connotaciones Negativas Por Poder Herir Sensibilidades De Personas Fácilmente Impresionables) podría enviar una queja formal al director de este periódico al haber empleado dicho vocablo, así que me acongojaré en soledad sin decir ni mú de tal circunstancia, lo prometo. También mi cabeza me llama a manifestar que siempre me alegraré, más que un mono en un parque acuático, cuando mi equipo gane aunque sea sufriendo, pero igual a los miembros, miembras, miembres, miembr@s, miembrxs y miembrzs de la Plataforma Por La Defensa De Los Monos Que Visitan Parques Acuáticos, la famosa y conocida PPLDDLMQVPA, no les hace gracia la metáfora, así que tampoco la utilizaré más, palabrita del niño Jesús.

Ya no merece la pena exigir una mínima comprensión lectora -estaría bueno, si pronto no solicitarán ni saber leer para pasar a Bachiller-, ni coherencia, ni apoyaré, nunca más, que, con respeto, cada uno suelte lo que le dé la gana en cada momento, ni que se critiquen unas cosas y se alaben otras alejándose del habitual sectarismo, no; tengo claro que es mejor vivir eternamente avinagrado, apretar fuerte los puñitos y ofenderse por todo vayan bien o vayan mal las cosas. Y un recuerdo y mil perdones a la mítica e inimitable APDLEA, la Asociación Protectora De Los Eternamente Avinagrados, no vaya a ser que…