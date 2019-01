El periodista y el Recreativo

El periodista es el profesional, formado e informado, que publica noticias contrastadas cuando entiende que por su trascendencia resultan necesarias que sean de público conocimiento para el ciudadano. Su tarea, en esencia, debe ser la de mantener en alerta a la población, ofreciéndole la oportunidad de analizar lo ocurrido para que se forme una idea de la realidad. Debe acercarse lo máximo posible a la objetividad y puede utilizar su opinión siempre que deje clara que se trata de un análisis personal.

No debería haber muchos más límites a la hora de lanzar una noticia. Y, por supuesto, entre sus condicionantes no debe estar la oportunidad o el momento inapropiado a la hora de sacar la noticia. No nos corresponde a nosotros poner etiquetas de buenos o malos pero sí desvelar o denunciar lo que se hace, esté bien o mal a ojos de quien recibe la información.

De hecho, casi siempre, el periodismo es buen periodismo cuando saca a la luz hechos, contrastados, que alguien no quiere que salgan. Entonces, cuando la tortilla ya no cae del lado que algunos desean, recurren a matar al mensajero.

En la información deportiva de Huelva, y más específicamente en la del Recreativo, hay extraordinarios periodistas, más que acreditados, que trabajan día a día por encontrar la noticia. Algunas veces agradables y otras poco edificantes. Gracias a ellos, se sacaron a la luz, contra viento y marea, operaciones delictivas que casi acaban con la vida del Decano. Y ahora, vuelven a salir a la luz argumentos que nos hacen ver el revuelo de tripas que existe en la entidad albiazul. Y bien está. El buen periodista, el que es coherente con su trabajo, nunca es culpable del momento en que saca la noticia porque si no hubiera noticia no la sacaría. Solo es responsable de su veracidad. Solo ahí debe estar la exigencia y también la libertad de todo profesional. Y en Huelva, los hay recreativistas y muy buenos.