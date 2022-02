Ni con pastillas

Cuentan las lenguas recientes (mas verdaderas) cierta temporada en la que el Decano estuvo a punto de ascender y, mire usted qué casualidad, en la vieja Onuba ya había quienes, intentando monopolizar el posible logro, no cesaban en señalar a los buenos y a los malos de la película. "Si se sube es por estos y pese a estos", era el pan de caaaada día soltado en formas que daban, muchas veces, vergüencita ajena. Alguno se veía morir de tanto éxito que el sentido del ridículo y la humildad le quedaban por los tobillos. Pues resulta que la cosa salió rana por los dos batacazos del play off y los que se veían como Gil y Gil en aquel jacuzzi terminaron comiendo perdices envenenadas. Luego, ratoneramente, huyeron. La decepción, eso sí, la sufrimos todos de lo lindo.

Recuerdo haber escrito en tal época una cosa tan simple como evidente: que si se subía, pese a lo que señalaban los divididores profesionales, no subirían Salmerón o los jugadores en exclusiva, sino que subiría el Recre; ni lo haría sólo Carazo, elevado a los altares como un semidiós, sino que lo haría el Recre; ni tampoco Zambrano con su séquito, sino que lo conseguiría el Recre en su conjunto; y que si, por el contrario, el objetivo no se lograba, el que se quedaría en Segunda B sería el Decano, su escudo, su gente, por encima de cualquier nombre. No era tan difícil comprender la historia.

Estos días me vuelve a dar ardentía (y pereza, mucha pereza) ver y oír que si se asciende sería gracias a tal y pese a Pascual. Madre mía. Primero vamos a ascender, que hasta que no se tenga los pelos de la burra en la mano… Y, segundo, por favor, menos milongas, que en el barco viajan todos, el piloto, el que ficha al piloto, los marineros y hasta los animadores. Y todos, para lo bueno y lo malo, serán responsables de lo que pase este curso. Quedan diez finales (ojalá alguna menos) para dar el primer paso firme y tratar de volver a ser lo que un día fuimos. ¿Se imaginan todas esas jornadas con un gran ambiente, en casa y fuera, como al principio de liga? Que hay que sacar poco pecho estando donde estamos, sí, pero empezar a salir de la UCI ya sería un buen motivo para la alegría… salvo para los que jamás pusieron al Recre por encima de sus intereses y para los que nos quieren muertos, claro está. Para tales complejos no hay remedio, no; ni el de las famosas pastillas Timoteo.