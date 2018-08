La paciente impaciencia

El Recreativo de Huelva comienza una nueva temporada llena de incertidumbres e inquietudes por su mañana. Una situación enquistada que en algún momento ha de encontrar un final, esperemos que para bien y lo antes posible. Esta indefinición del club requiere de los recreativistas un sobreesfuerzo para seguir apoyando al Decano. Una afición que, a pesar de los palos y decepciones, se vuelve a contar por miles. Ellos son onubenses de corazón que no faltarán a la cita con el abuelo del próximo domingo. Siete mil milagros.

El Recreativo de Huelva necesita dinero y orden porque todo lo demás lo tiene y de sobra, ahí están las evidencias. El club es un viejo edificio con solera al que le fallan algunos pilares que lo pueden derribar a poco que no llegue el apuntalamiento. Un soporte que hoy por hoy le está dando, más o menos acertadamente, el Ayuntamiento de Huelva y sin el que nada hubiera sido posible.

Ésta es la temporada de dar el paso adelante, de ir soltando al enfermo y comprobar si respira solo. Y en ello se juega la vida el Recreativo. Ni especuladores ni tahúres. Ni fantasmas ni hombres invisibles. El Decano necesita gente que dé la cara y ponga el dinero por delante. Y todo lo demás es artificio. El club más antiguo del país reclama tiempo, ese que en su pasado le sobra.

Las prisas no parecen las mejores consejeras en este momento para la entidad. La impaciencia sólo puede generar sufrimiento e insatisfacciones en todos. Y la afición no puede actuar hoy pensando en el futuro que todos anhelamos. Hay que ir partido a partido más que nunca. Y quien venga a vender otra moto no está autorizado para dirigir este barco. Es hora de pedir paciencia porque sólo así llegaremos antes, mucho antes, a ver el Recre que todos queremos.