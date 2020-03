Para no olvidar

Comenzamos una nueva Cuaresma y con ella, me dispongo a preparar otra serie de artículos semanales de La Cantonera, jugando con el nombre de la sección y su función principal de proteger la Cruz de Cristo, el principal símbolo de los cristianos.

Intentaba ser cauto en este primer artículo y no dar el primer golpe en el dintel de la puerta de salida pero es imposible cuando al comenzar la Cuaresma, lo primero que uno se encuentra es el continuo y repetitivo desprecio de las altas jerarquías gubernamentales que prefieren ignorar las creencias religiosas de la mayor parte de la población española a cambio de fomentar y simpatizar con otras religiones minoritarias. Aunque este hecho ocurre cada año, la verdad es que me cuesta entenderlo. La alegría me la encuentro al ver que el pasado Miércoles de Ceniza los templos católicos se encontraban abarrotados. Lástima del que no quiere asumir la realidad.

Debo tener cuidado porque el recorrido cuaresmal está lleno de obstáculos y La Cantonera puede dar en muchos de ellos. Algunos, al encontrarse siempre en el mismo sitio, se ven venir. Un ejemplo clásico sería el cartel oficial de la Semana Santa de Huelva que edita el Consejo. Antes, se esperaba con el entusiasmo propio de las fechas que se avecinan pero ahora, sufre el peor de los destinos que es la indiferencia de los cofrades sobre un cartel que no va a ser el más visible en las calles de su ciudad. No es mi intención dedicarle muchas líneas a un cartel que más allá de la indiscutible calidad artística de su autoría, pero creo que la resurrección florida que representa no conecta con la realidad de la Semana Santa que se vive en nuestra ciudad.

Aprovecho la ocasión al hablar del Consejo para que "nuestra cantonera" pueda evitar otro obstáculo del recorrido y recordar la subida del precio de los palcos de la Carrera Oficial que se ha realizado este año con el objeto de aumentar la ayuda a las hermandades, aunque es probable que no se consiga dicho objetivo, debido al novedoso pago del IVA que deberá hacer el órgano recaudador. Al final, los abonados descontentos y las hermandades que ven como se les escapa la oportunidad de mejorar sus ingresos. Me pregunto: ¿La solución para recaudar más dinero será volver a subir el precio de los palcos? ¿Habrá otras instituciones que también pidan la parte del pastel que les puede corresponder legalmente al efectuarse una actividad económica? ¿Es una actividad económica con ánimo de lucro? No deseo conocer las respuestas para evitar sorpresas, pero sí me extraña mucho que los miembros del Consejo, que son los hermanos mayores de las hermandades, no piensen en otras opciones para recaudar o abaratar gastos y se pregunten, por ejemplo, si la inversión que se realiza para presentar el cartel en la conocida feria de turismo madrileña merece la pena. Lo dicho, me extraña que ningún hermano mayor lo plantee y sin embargo se le esté dando una y otra vuelta a la subida del precio de los palcos o a que si la Hermandad del Nazareno deba pasar o no por Carrera Oficial, tema que creo intrascendente como para tener bloqueada una reforma de estatutos.

Por último, quisiera reflejar que estoy escribiendo este artículo en el día en que los andaluces decimos en voz alta y con orgullo que somos hijos de una tierra que nos ofrece la alegría de ser el lugar más bonito del mundo para compartir con nuestros seres queridos. Me encuentro viendo los actos programados para este día tan especial, aunque me ha sorprendido enormemente como andaluz, ver que no se encontraba ningún onubense entre los distinguidos con la Medalla de Andalucía. Este hecho me ha provocado un dolor semejante al que deja la cantonera al rayar el dintel de la puerta de entrada del templo. Y lo digo porque estoy seguro de que en nuestra provincia tenemos a onubenses que cumplirían sobradamente con los requisitos necesarios para optar a una de esas distinguidas medallas. De hecho, la Tertulia El Aguaó de Hueva Información ha venido pidiendo desde hace un par de años y dentro de nuestra humildad y posibilidades, la Medalla de Andalucía para el insigne marocho Abel Moreno, cuyas destacadas composiciones musicales, principalmente marchas para cofradías, se encuentran dispersas por toda la geografía andaluza. Es un orgullo para todos nosotros y principalmente para los cofrades, disfrutar de las numerosas obras musicales de este magnífico compositor y que bien merece el reconocimiento a su dilatada carrera musical con la medalla de su tierra, Andalucía.