El Fuenlabrada va a pasar alguna que otra crisis durante el partido del domingo, eso es indudable. El trabajo de nuestros jugadores es provocarlas, detectarlas, mantenerlas en el tiempo y aprovecharlas. Ellos saben.

El trabajo de la grada se hace con herramientas diferentes. La clave está en que sepamos detectar las crisis para iniciar a aflojarle los tornillos al sistema de los madrileños. Reconocer desde nuestros asientos los síntomas que te dicen que el equipo contrario está pasando un mal rato no es fácil, pero es una parte importante de nuestra tarea. Por pequeño que sea el asomo de ansiedad que muestre el rival, hay que resonar con él.

El olfato del Nuevo Colombino lo ponen los de siempre; los que llevan unos cuantos años viendo el fútbol allí mismo, oliendo el miedo, la tragedia, la derrota y la victoria. Esos aromas no son capaces de captarlos las cámaras. No son transportables por la señal de televisión, no se entrenan en el sofá de casa. Eso se desarrolla desde pequeño en el cemento. Los sabuesos de toda la vida del Nuevo Colombino tenemos que dirigir al resto. Cuando nos llegue el olor a sangre hay que ir a por la pieza. Es posible que nos estrellemos en el intento, por supuesto -la cosa no está fácil, y en frente hay un señor equipo- pero hemos venido a jugar, y somos muy peligrosos porque no tenemos nada que perder. La puerta se va a abrir a la remontada, y por pequeño que sea el hueco que nos ofrezca hemos de ir con todo a colarnos dentro.

Como decía, no tenemos nada que perder, y el domingo vamos al campo con un plan. Un plan en el que entramos todos, en el que cada uno conoce cuál es su trabajo, y en el que por muy mal que vengan dadas deberemos persistir hasta el final. Hagamos de este partido un duelo épico en el que, sea cual sea el resultado, todos nos enorgullezcamos de él en el futuro. Incluso aquellos que salgan derrotados.