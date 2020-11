El objetivo de ganar para transmitir estímulos

Una tregua de reflexión general y también especial para Claudio Barragán tras unos discretos resultados y despejar dudas visibles, que deja una perspectiva entre la preocupación y los sentimientos cargados de emociones internas, que hay que controlar en el desahogo individual para manejar los tiempos en beneficio de la rentabilidad. Cada partido es una historia diferente... si se extraen las consecuencias negativas que dejaron el anterior para influencia del ánimo con el borrón y cuenta nueva.

Los primeros tropiezos del sexto proyecto en Segunda B obligan a no prodigarse en picos peligrosos de inseguridad. Y es que durante un campeonato tan corto, intenso y decisivo el partido siguiente acumula más valor cuantitativo que el pasado y no digamos si existen retrasos en la suma paulatina de tres puntos que conlleva las acciones de más errores claves ya no provocados por los rivales.

La Balona es junto al Marbella de los clubes que disponen de partidas en sus respectivos presupuestos para hacer frente a sus ambiciones. El poder económico, siendo sustancial, tampoco se refleja en ocasiones sobre sus ejecuciones sobre el terreno. Y en el Recreativo, sin cerrar sus planes deportivos, su dinero calculado está condicionado por lo esencial: sus obligaciones tributarias y satisfacer otras deudas. La Balona no gana en casa, pero es segundo clasificado por mostrar su vigor y su jurisdicción en Cádiz y Marino donde ha marcado sus tres goles y también encajado el único.

El Nuevo Colombino estará vacío y al Recreativo le urge ganar. No habrá presión ni para el rival y como local hay que tomar iniciativas con el balón. La Balona enseña su eficacia y contundencia en las dos áreas. Al Recreativo le cuesta crear y poner transparencia en su quehacer para ajustar el desempeño de sus funciones potenciando su concentración, que no se difumine el grado de fuerza y confianza por las condiciones del entorno.