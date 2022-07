Los nuevos cárteles ventajistas

La noticia no figura en la primera página de una sección de Economía -la de este periódico-; quizá debiera. Pero los asuntos económicos no tienen -entre tan enorme ruido y manipulación por internet- la resonancia pública que tuvieran que tener por su incidencia en la vida de las personas corrientes. Son los tiempos que corren, y nunca ha sido la cosa muy diferente, bien mirado. "Multadas seis constructoras por alterar las licitaciones [subastas] de obra pública", "Competencia [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] sanciona con 200 millones por prácticas llevadas a cabo durante 25 años". La cuenta es pírrica: es una nadería 200 millones de multa entre seis, por prácticas de cártel en la sombra de compañías más mundiales que españolas en un sector en el que nuestro país es puntero: para Acciona, Dragados (lo que fue), FCC Ferrovial, Obrascón-Huarte-Lain (lo que fueron, y fue una vez hechas una) y Sacyr, esa sanción es una birria, y más si anualizamos en un cuarto de siglo las prácticas oligopolísticas que según la CNMC llevaban a cabo para no dañarse en su lucha de bajas por los precios de los grandes contratos públicos de infraestructuras: entre bomberos, no nos pisemos las mangueras.

Sin embargo, es insensato demonizar a las empresas como único agente de la cara B de un sistema de contrataciones donde el propio Estado y sus gobernantes connivían; era lo que había. Recuerden que en 1991 Josep Borrell, ministro de Obras Públicas entonces, exhortó en una reunión privada a los máximos responsables de grandes constructoras -seis también, eran otras, pero no tan otras- a no pagar comisiones a los partidos políticos en el poder a cambio de la concesión de obras del Estado. Lo hizo "en nombre del presidente del Gobierno [Felipe González] y el mío propio"; siempre fue bravo y soberbio el catalán. En el sistema de adjudicaciones de entonces, los montantes de los contratos tenían una segunda o tercera fase no escrita donde los llamados "modificados" y "revisiones de precios" era moneda -nunca mejor dicho- de cambio habitual. Llegó el comandante -la Unión Europea- y mandó parar. Limitando la hipocresía, y puestos buscar malos en todo aquello, por lo menos había tres: quien ejecuta, el propio Estado... y quien decide en su nombre, los partidos. Al menos, las empresas creaban empleo.

Con la inflación de origen exterior y energético que ahora nos ataca de la forma corrosiva para la economía en que lo hace la inestabilidad de precios, otros poderosos de ocasión hacen su agosto: los cárteles que rigen en estos días son los suministradores de las constructoras (un cártel es un acuerdo entre empresas para limitar su competencia recíproca, un vicio de la economía de mercado que daña sus bondades). Como "el Pisuerga" de la guerra de Ucrania pasa por el "Valladolid" de los precios enloquecidos de las materias primas y los servicios, los proveedores se hacen fuertes, y -un poner- "si mis costes aumentan un 30% por el combustible, el transporte y la escasez, yo repercuto un 50% a mis clientes: lo tomas o lo dejas". En esa codicia estraperlista está un buen porcentaje de nuestro IPC desaforado.

La ridícula multa de la CNMC de esta semana tiene mucho que ver con una lacra del poder fáctico de este organismo regulador, que debe velar por una competencia transparente y eficaz, en beneficio -he ahí la fatal paradoja- de los consumidores, usuarios y contribuyentes. Un dato desolador: de las multas millonarias que impone Competencia se acaban recaudando no más de un 20%. Tarde y mal, si es que se acaban pagando. ¿Quién manda aquí? Aún impera demasiado el poder oligopolístico, y ahora también el de quien tiene la manija en una coyuntura incierta: "A ganar dinero". La calidad institucional del país puede esperar a que hagan caja los arrebatacapas.