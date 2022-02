El no-desmentido de Íker

La noticia asaltó como una bomba la redacción de los periódicos y revistas del corazón el último miércoles: Íker Casillas tiene nueva novia, es influencer y sevillana. A Rocío Osorno no le hace falta presentación -al menos en los mentideros del mundo de la moda y las redes sociales- pero su incipiente relación sentimental con el ex portero de la selección española pilló desprevenidos a muchos.

Su parecido físico con la ex mujer de Casillas, Sara Carbonero, de la que hace un año que se separó, evidencia que el guardameta tiene claro su prototipo físico de mujer: morena, con el pelo largo y delgada. Osorno es una belleza, no cabe duda, además de ser una profesional muy reconocida en su terreno, el de diseñadora e it girl del momento. Pero nada hacía presagiar que Iker había rehecho su vida sentimental.

Algo que nos pone sobre la pista de que la información va bien encaminada es que el propio Casillas no ha desmentido en absoluto la noticia, y tampoco Osorno. Y eso que ambos han publicado comentarios en sus perfiles de redes al respecto. El ex capitán de la selección declaró el famoso "¡Ave María Purísima!" con el que parecía tomar a broma y sin acritud la revelación de su nueva situación sentimental. Nunca ha sido dado, desde luego, a hacer pública su vida privada, pero no parece que le moleste demasiado que se sepa que sale con Rocío Osorno. Por si fuera poco, cuando los periodistas le han preguntado, se ha ido por los cerros de Úbeda: "Cuando era pequeño iba a entrenar desde mi casa de Móstoles hasta la Ciudad Deportiva del Madrid y tardaba como 45 minutos y resulta que conocí todo el paso de la M30 cuando empezó a construirse hasta que llegué a La Paz". Una respuesta tan esquiva como surrealista.

Por su parte, Osorno ha utilizado sus redes con normalidad y ha compartido con sus seguidores algunas de sus últimas compras. Tras hacerse pública la portada, subió a sus historias de Instagram el tema Eventually de Tame Impala, una canción que hace referencia al desamor: "Desearía poder convertirte de nuevo en un extraño. Porque si nunca estuve en tu vida, no tendrías que cambiarlo", dice la letra de este tema, que de momento no sabemos si estaría dedicado al deportista o no.

Sea como sea, el hecho de que ninguno haya manifestado el consabido "sólo somos buenos amigos" hace sospechar que algo hay, y que ese algo es más serio de lo que parecía en un primer momento. Cuándo y dónde aparecerán juntos por primera vez en público es una incógnita que sólo el tiempo resolverá. Su ex, Sara Carbonero, aún no ha hecho lo propio con Kiki Morente pese a que su noviazgo es ya vox pópuli. Todo se andará.