La necesidad de recuperar el sabor de la victoria

Hay que espabilar porque existe preocupación por la inestabilidad del equipo y también por la confusión del cuerpo técnico, que cada vez que recurre a medios para soluciones surgen más descontroles en el campo. En el Recreativo se vive muy deprisa y te ayuda la base de una gente fiable que merece no sólo respeto en la protesta, sino idolatría en las desgracias. Ahora hay tristeza en la afición: dos victorias iniciales al ralentí pasando apuros que dejó atrás sinsabores en la alegría, y tres jornadas sin ganar sumando dos puntos rendidos a la evidencia de querer y no poder. El primer objetivo es el examen de conciencia, el segundo peldaño es ir entrando en la competición sabiendo a qué se juega, y el tercero corresponde a Abel, que está obligado a dotar al equipo de un conjunto de rasgos propios que refuercen la colectividad, que sea una cédula de identidad, no correr sin cabeza, perseguir sombras sin presión en la zona rival y ser incapaz de orientar un ataque. Reconocer unos hechos no implica venirse abajo.

El nerviosismo no puede crecer porque es el antecedente de una crisis. Abel Gómez tiene que activar un plan de recuperación anímica, que recupere vínculos cuanto antes para romper la tendencia negativa. Hasta el momento todas las rabietas y toques de atención no han servido para nada, mejor dicho para peor. Un Recreativo de pretemporada, mientras los rivales lo miden como el foco de la competición. Hace poco decía Daniel Alejo que el Decano disponía del quinto presupuesto por debajo de Mar Menor, los filiales de Sevilla y Betis, y el UCAM, que ya ha despedido a su entrenador. Y el Antequera (30 años de vida, menos que algún jugador recreativista), sorprendente líder invicto y sin encajar gol en casa, maneja economía de permanencia. Lo que indica que el campo pone a cada equipo en su sitio. Queda tanto por jugar en la misma proporción que demasiado por corregir. Prohibido fallar.