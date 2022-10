En un nanosegundo del 'mitaverso'

Le leí a Valdano que cuando el fútbol era muy rácano -de forma global- en su país había tanto miedo a perder que al consumarse unas tablas muchos celebraban ese punto como una victoria. "¡Ganamos 1 a 1!", festejaban los hinchas cuando el empate se conseguía, especialmente, fuera de casa. A mí me parece, al contrario, que llevamos 3 derrotas seguidas: la del meneo del Betis Deportivo y la de los dos raquíticos puntos de Sanlúcar y del domingo. Soy de los que piensan que los últimos duelos "los hemos perdido 1 a 1".

Les confieso que he tenido la tentación de hacer CTRL+C y CTRL+V este martes con La Platea de la pasada semana, pero me frenaron. El caso es que hemos vivido sensaciones muy similares y tenemos una jornada más en el saco. Ya, que nadie asciende ni en septiembre ni en octubre pero, al igual que el Tour de Francia no se gana en la primera semana pero sí se suele perder en los primeros días de la ronda, muchos ascensos y las posibilidades de luchar por ellos se van al garete con el otoño recién entrado. Los que piden mucha paciencia -a los que imagino que no hará falta recordar que seguimos en la cuarta categoría del fútbol español- deben saber de sobra que aquí podemos hacer un máster sobre cursos que empezaron insulsos y terminaron de forma vergonzosa. Y, se quiera o no, de aquellos polvos…

No habían transcurrido demasiados nanosegundos en el 'mitaverso' -que diría aquella- del partido ante el Mirandilla cuando ya Mbaye regaló un balón infame al rival, quien no marcó de milagro. Fue en otro nanosegundo de esos de 'la marquesa' en los que el colegiado decidió perdonarnos la vida con un más que posible penalti en nuestra área en el último suspiro. En otro nanosegundo puede variar todo, ganarse en Antequera y vencer los diez partidos siguientes y aquí estaremos, lo prometo, más contentos que con un Euromillones en el bolsillo, pero la realidad es que a 4 de octubre ya hay bastante mosqueo razonado. Y en otro nanosegundo, por cierto, siempre llega el cambio de Peter, que es como lo del Cholo y el Atleti con Griezmann… pero al revés. Qué cosas. En fin. Gracias por tantos nanosegundos de sus vidas gastados leyendo este texto sobre el siempre entretenido 'mitaverso' albiazul...