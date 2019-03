Que nadie ensucie el camino

Ahora que todo el mundo sólo pensaba en lo deportivo, ahora que todos se embarcan en la ilusión por hablar de fútbol, de llenar el Colombino y de aspirar a cotas insospechadas al inicio de la Liga, justo ahora, otra vez con la burra al trigo. Es lo que pasa por tener un pasado turbulento. Que si Comas, que si el Trust, que si los palcos y el césped del Colombino y la no celebración del trofeo. El Recre, en definitiva, que para tener un momento de paz tiene que vivir una década en el infierno, justo al lado de las llamas.

No suelo apostar pero esta vez, seguramente por dejarme guiar por el corazón, me la he jugado con un amigo a que Comas no regresa al Recre. La Asamblea del Trust votó a favor de elevar el recurso al Supremo. Seguramente dolidos por la sentencia, la leve sentencia, el colectivo quiere embarcarse en palabras mayores hablando de justicia. Y es respetable la decisión. Pero necesitarán que le den el apoyo que les faltó antes. Y ya me entienden.

Por otra parte, el asunto de los palcos, el trofeo y el césped. El Recre y los que lo gobiernan dicen estar tranquilos. Pues muy bien. Pero si la empresa que reclama no considerase que lleva razón, no se metería en líos. Veremos.

A todo esto está el fútbol, el domingo, con la visita del Marbella ante un Recre pletórico y aspirante a todo. Después de la decepción resultadista que supuso el empate ante el San Fernando, desde diferentes sectores se apuntó a la presión como causante del mal juego. Los propios jugadores se han encargado de anunciar a los cuatro vientos que prefieren un Colombino ardiente y rebosante. Así que hagamos caso a los futbolistas, que son los que tienen que torear. Al que le tiemble las piernas que no se presente y que salga otro. Pero poner en duda eso no tiene justificación posible. Presión es no tener para comprar comida estando muerto de hambre. Presión es no tener trabajo o una enfermedad. Eso es presión. No jugar en un Colombino lleno hasta la bandera.