La Opinión de Juanma | ¡Pero muchaaachos...!

Ya hay poco que deciros porque sabéis mejor que nadie que este borrón de fin de año ha sido difícil de digerir. Que sí, que estas cosas pueden pasar, que esto es deporte, que no existe rival pequeño, que queda mucho y tal, pero el día que la afición del Decano no se indigne hasta la extenuación por batacazos como los de El Pozuelo será mejor cerrar el chiringuito y dedicarnos al canto del petirrojo; que es precioso, por cierto.

Otro asunto es vuestro entorno y el del que os entrena y os dirige. Allí tendrá que haber calma… pero la justa y necesaria porque -y aquí lo sabemos de sobra- a veces esperar a que el mundo se arregle por sí solo es el peor de los remedios; y tampoco os asustéis porque a las cosas se les llame por su nombre: caer de aquella forma ante el Burgos fue de sombrerazo y hacerlo así en ante el Juventud (olé por ellos y por su portero Zarco, de quien habrá que hablar un día por otras cuestiones), de 'bochornazo', aunque haya quien no quiera ver la realidad. Lo del árbitro fue terrible, pero como trato de seguir siendo coherente con lo escrito desde 2021 como si al rival le dejan jugar con 15; algún problema de fondo habrá con eso, ya que no fue normal. Y tened en cuenta que si estas derrotas duelen tanto es porque este Club se sigue jugando la vida en cada partido. El ascenso sería otra esencial botella de oxígeno para sus dañadas estructuras, algo que no se puede olvidar jamás; el trauma de haber visto al Decano enterrado no se nos quitará hasta comprobar que está totalmente recuperado y por eso los nervios son más grandes que nunca… como también las ganas de disfrutar.

Ya visteis, muchachos, el ambientazo vivido en Copa y salvo Rubén, que estuvo otros en momentos claves, no os podéis ni imaginar la que se puede liar en Huelva durante la recta final del curso si es que os lo merecéis y os estáis jugando lo que os deberíais estar jugando. Disfrutando del Mundial os habréis hartado de escuchar el ya mítico cántico "¡Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar!", ¿verdad? Pues igual aquí hay que cambiar un tanto la letra por "nos 'debéis volver' a ilusionar / quiero vivir otro ascenso / y en la fuente festejar…".