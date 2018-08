Fin a una larga e intensa espera. Podemos decir que un año más volvemos. Y lo hacemos con dudas, con esa incertidumbre que nos caracteriza, pero también con la ilusión de quien aún confía temporada tras temporada. El Recreativo de Huelva regresa al terreno de juego para hacernos prender una llama que, en el fondo, jamás se apagó.

Yo confío, aunque sé que no será nada fácil conseguir los tres puntos en cada jornada y que las complicaciones se darán una y otra vez. Pero lo cierto es que me basta con ver a mi equipo sobre el césped y creer que sí, que realmente se puede. Y que nadie nos quite este sentimiento que nos genera el fútbol porque, pese a quien le pese, seguimos en pie.

A esta nueva temporada le pido pasión por los colores, por el escudo y por un Nuevo Colombino que yo considero nuestra casa. A esta temporada le pido más del Recreativo, y un poco menos de dificultades. En definitiva, lo que pido es reciprocidad y unidad. Dar, pero también recibir, porque ambas partes nos debemos muchas alegrías.

Este es nuestro motor. La capacidad de querer sin límites y aportar vida a un equipo que aún no termina de encontrar su sitio. Es la facilidad de apoyar lo que tenemos, nuestros reflejos de tradición, porque si hay algo que nos da el fútbol es la posibilidad de mantener la esperanza en un equipo de Segunda División B. Sin necesidad de estadios grandes, sin estrellas ni individualismos, sin un poder económico que empañe todo lo demás.

Al Recre tenemos que quererlo así, a corazón abierto y sin excusas, porque es la prueba de que una entidad pequeña puede hacer grandes cosas. Y que nadie nos diga lo contrario, porque las cifras, algunas intangibles, dan fe de ello. Nuestras voces, la afición, los valores y la historia. Y yo con mi equipo voy hasta el final. Que ruede el balón ya, que comience la tan ansiada magia.