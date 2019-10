El monumento y el fin del barro

Qué quieren que les diga: me extraña esta normalidad. Entre las perlas que nos deja Quiles cada domingo -qué inicio de Liga lleva-, con el equipo asentándose también en defensa pese a algunos regalos al rival que nos dejan al borde del colapso mental, con la tercera victoria consecutiva que permite a los Monteagudo, de momento, mirar hacia arriba, con ese entorno dañino plegando velas porque la catástrofe vaticinada desde junio aún no ha llegado (ya anunciará el apocalipsis al primer revés) y con lo institucional/económico más o menos estable uno se inquieta; de verdad, no me acostumbro a esta tranquilidad. Pero bienvenida sea.

Era tal el desastre hace unos años que con poco que se hicieran las cosas medianamente normal nos dábamos con un canto en los dientes. Hay asuntos que se han solucionado con mucho mérito y otros que van camino de hacerse bien también. Ahora que se ha conocido la instalación de un monumento de homenaje a la afición (más que merecido) entiendo que es hora de ir subsanando otras carencias importantes. Poco a poco, porque sé que aún hay que distinguir entre lo importante y lo urgente, pero hay temas que no deben quedarse atrás. Es vital revitalizar el Nuevo Colombino por dentro y por fuera. El Paseo de la Ría es una maravilla, por lo que el estadio debe ser parte íntegra (e integrada) de ella en ese balcón al Odiel que tan bonita imagen da de la ciudad. Ese entorno debe rezumar honores al fútbol (¿de verdad nunca habrá un museo al balompié en la cuna española del deporte rey?), al Recre y al decanato con mil y una alusiones, enseñas, símbolos y recuerdos del Decano. Lo del monumento es un gran paso, pero el onubense y el turista que se acerquen hasta allí deben sentir, desde que vislumbra en la lejanía el templo albiazul, que esa zona es realmente especial para Huelva. La arena y la suciedad que circundan el estadio deben dar paso a una imagen completamente distinta desde el Muelle de Riotinto hasta la parte más al sur del coliseo albiazul. El tiempo de malvivir en el barro -ése que tan fea estampa muestra alrededor del estadio- debe pasar para siempre. Es hora de que la nueva era se reafirme. Lo de ser y parecer, ya saben. En otras ciudades esto habría sido una realidad desde siempre, ¿o no? Pues no seamos menos aquí.