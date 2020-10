Una más que significativa parte de jugadores del primer plantel albiazul es nacida en Huelva y criada en la cantera del Decano, y alguno más con DNI onubense estuvo a punto de aterrizar junto al Odiel. Se trata de una gran noticia que ojalá se convierta en cotidiana por dos aspectos: que en igualdad de condiciones se elige a gente de la casa (con lo que eso supone en tantos sentidos) y que lo de aquí funciona. Porque vaya si funciona.

Rubén, Alonso, Robles (vayan faena le han hecho) o Vega son algunos de los que andan en la misma categoría del Recre y no hubieran desentonado este año en el equipo de Claudio; luego están los Fidel, Villar, Aitor García, Naranjo y compañía (la de años que llevan en el fútbol profesional…) Con esto de la cantera, como con todo, hay mucha demagogia y me temo que yo soy el primero en caer en ella, pero no deja de ser más que positivo que onubenses -y otros jugadores criados aquí- pongan su sello en el equipo recreativista.

Yo no olvido que, en el peor momento que se recuerda, tipos como Molina, Zambrano, Arturo o Miguelito (o un tal Jesús Vázquez, con algunos tiritos ya a sus espaldas), por nombrar unos cuantos, dieron el callo como nunca siendo dignísimos herederos de los Juanma, Segovia, Paquito, Miguel, Pedraza y compañía, quienes también dieron la talla en otra durísima etapa. O que Pavón y Torrejón estuvieron en ese barco evitando la deriva. Esto no va de levantar un muro; nacer en esta tierra no debe significar un privilegio para llegar, pero tampoco ser foráneo significa mejorar 'per se' a los de aquí. Gente como Chuli, Caye o Quiles fue la más destacada en ciertos cursos, por no hablar ya de ese enamorado del gol, don Iván Rosado, por supuesto. No muchas veces los yogurines onubenses han tenido tan a mano la puerta de entrada al Nuevo Colombino. La atrevida apuesta y las circunstancias así lo han querido y es tan kamikaze la temporada que se avecina que no hay mejor escenario para salir por la puerta grande que el que está a punto de descubrirse tras el telón. Ojalá nadie pueda decir en junio que esto fue un error porque, esperemos, el objetivo se haya cumplido. Junto a algún veterano que ya es casi 'nuestro', ahí están los choqueros para marcar el camino del Decano y para explicarles a los nuevos que esto no es, ni de lejos, un equipo cualquiera. Casi nada la misión…