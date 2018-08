La mirada limpia y de frente

Aquel padre que le explicaba a su hijo la importancia de la historia. Aquel niño que le pedía a su padre que no dejase morir al Decano. Aquel niño y aquel padre que sentían hasta la médula los colores y el escudo. Tiempo después, la pena sigue siendo la misma. Y la incertidumbre. Pero el Recre sigue viviendo. Esa es la buena noticia. Y sigue en la vida porque a la gente le importa la causa. Basta con mirar número de socios hasta ahora y los que están aún por venir. Otro mensaje más de la afición, el enésimo. A ver si todo eso se convierte en tangible para aquellos que son precisamente los que tienen que tomar nota.

El caso es que comienza una nueva temporada y el Recre sigue en el limbo administrativo entre pliegos que van y vienen, entre divorcios y desavenencias, entre dimes y diretes, entre la distancia del primer equipo y el laboratorio. Aún así, la gente ha vuelto a poner una bandera en lo más alto de la estima. Aún así.

Ha llegado Salmerón y todo indica que hay técnico en el banquillo. Y han llegado jugadores que aparentan salto de calidad con respecto al pasado reciente. También dijimos eso la pasada temporada y fíjense lo que ocurrió. Todas las escobas barren bien al principio. Hay que esperar y no embalarse.

Mientras que el club en sus entrañas sigue en el lío, va la afición y, a pesar de los pesares, se tira de cabeza a las taquillas para sacarse el abono. Entre mirar de frente y por el rabillo del ojo hay una diferencia abismal aunque sea la misma mirada y los mismos ojos. Esta afición, a la que en su tiempo se le tachó de fría, está en la calentura permanente por salvar una causa y mira de frente. Y ese es el mensaje. Que los jugadores, cuando salten al Colombino no miren para arriba. Que fijen la mirada en el césped. Es por evitar que a algunos le entre el yuyu de la presión, alusión que hicieron algunos el pasado curso. Si son capaces de superar eso, de mirar de frente igual que hace la afición, entonces no habrá problemas. Se les pide unidad y complicidad con el escudo. Esto no es un curso de méritos individuales. Esto es una clase magistral para entender la historia y su recorrido. Aquí se viene a luchar hasta la última gota. Esto es el Decano. Y por mucho lío que haya en las entrañas, manda el campo y el balón. Mandan los jugadores y el entrenador. Y en ellos hay depositadas todas las esperanzas de una afición que alza de nuevo la mirada limpia, de frente, para dejar otro descomunal ejemplo de cómo se ama a unos colores.