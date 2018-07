La mina del rey Salmerón

Se nos está quedando un Recre precioso. Unos no cuentan con los otros (yo creo que algo deberían contar), otros que no se hablan con los unos, un esperpéntico lanzamiento de la campaña de abonados que ha pasado a la historia, unas guerras civiles que pueden ser tan comprensibles como lamentables (¡que andemos así después de lo que hemos pasado…!), tres salidas a la venta del club en las que, cada una, supera con matices a la anterior, otra vez retraso a la hora de completar el plantel porque hemos comenzado, de nuevo, excesivamente tarde -lo de este año es imperdonable-, la gente cabreada con los que se supone que terminarán llegando (hasta que no esté el sellito puesto no nos creeremos nada) antes incluso de que aterricen, la cantera arrancando a trancas y barrancas… Y hasta el Trofeo Colombino, que debería ser otra de las joyas de la corona, aún anda sin día, hora ni rival. Para haber hecho las cosas con los pies no está nada mal, la verdad. Y ya sé que no hay varita mágica alguna que solucione esto de forma sencilla, pero tener todo patas arriba tampoco es normal. Enhorabuena a los responsables de todo este desaguisado; a todos. Está siendo un espectáculo maravilloso.

Ahora Krypteia Capital sí se postula de forma oficial para ser el máximo accionista del Decano, pero tras los numeritos de los últimos meses, mejor ir con pies de plomo, que aquí hasta hemos visto conejos sacándose a magos de la chistera, tal y como lo leen. ¿Y la pelota? Pues que empiece entrando desde el 26 de agosto, por lo que más quiera, porque repetir el inicio del curso pasado puede ser la mecha que termine con la explosión del polvorín. Que el esférico no puede ni debe tapar todo -de hecho, no debería tapar nada, como ocurrió muchos años atrás-, pero alguna que otra alegría en el césped sería recibida como una Coca Cola fresquita en el Sáhara. Y al igual que Caparrós se erigió en el faro necesario desde el momento en el que llegó (no ascendimos a la primera con él, pero supuso tanto ese primer curso…), Salmerón es ahora el gran referente para intentar una huida del pozo tan necesaria en lo social como en lo económico. Qué digo necesaria: es vital. Lo malo es que nuestro pozo forma parte de una mina kilométrica con bombas adosadas a cada palmo; lo bueno es que fuera seguirá habiendo miles de manos listas para ayudar.