Estamos viviendo unos tiempos convulsos en la política española que han arrancado a partir de una extraordinaria mutación del PSOE en “otra cosa”, desconocida y preocupante. La ideología y la honradez –viejos lemas del socialismo– han desaparecido y mutado en veleidades separatistas y corrupciones institucionales, la utopía y la regeneración, en pactos con los demócratas pistoleros y con radicales antisistema, formando todo ello una amalgama inconexa que sorprendentemente se autodenomina “progresista”. Esto que está ocurriendo, solo ha servido para generar daños para el país que pensamos que podrían corregirse con las urnas, pero que ahora después de que esa original tropa haya sufrido dos grandes batacazos electorales y siga enarbolando la bandera de una misteriosa resurrección electoral que les pueda permitir aún peores alianzas de las ya existentes y actúen además tratando de convencernos de que todo debe seguir igual y solo sus fórmulas son vías del progreso. Para ello el resiliente Sánchez ha vuelto a sacarse otro conejo de la chistera: el miedo. Con hábiles campañas de comunicación, trata de convencer a la sociedad española de que él ha vuelto a ganar las elecciones y que solo en su mano vuelve a estar el progreso, pero está claro que el único color que tiene ya su mano es el negro.

Empecemos por el miedo a Vox. Un auténtico mantra del discurso sanchista que fabricó para intentar borrar la pésima actuación de su gobierno y opacar además su falta de nuevas propuestas electorales, sin hablar de que las viejas ya habían fracaso y que lo que nos proponía era solo más de lo mismo. Solo pensaba cambiar el miedo a lo “conocido” por el miedo a lo “por conocer”, y le tocó Vox.

Este país nuestro, consiguió hacer una transición política excepcional, comenzó su nueva andadura con nuevos ánimos y esperanzas también, pero …. también con miedo. Nos iniciamos con el miedo a ETA (hoy Bildu), después el miedo a una “cuartelada”, seguimos con ETA al ataque y nos apareció un nuevo miedo ante el golpe de estado catalán… y ahora nuestros últimos miedos nos los está fabricando el Sr. Sánchez, primero contra podemos, su bestia negra del “insomnio nacional”, que después se quedó en su mejor aliado y ahora se olvida de golpes de estado y separatismos y se inventa el miedo a Vox. Ya estamos hartos de miedos manipulados, porque de verdad lo que nos debe dar miedo a los españoles es que los dos grandes partidos que han pilotado la transición no se pongan de acuerdo democráticamente en impedir que la política se convierta en un refugio de “NI-NIS” y que partidos casi irrelevantes que bordean la Constitución pongan, quiten o chantajeen a nuestros gobiernos y ninguneen al Jefe del Estado. Este es el miedo que más miedo nos debe dar.

La campaña de siempre de volvernos a las “cavernas franquistas” hecha de una forma tan insistente y machacona como lo hubiera hecho el propio Goebbels en sus buenos tiempos fue el germen del miedo que no solo pareció calar en el pueblo, sino que también pareció asumirlo el propio PP (¿?). Un Feijóo brillante en la transición del partido, audaz y directo en los debates y sólido y creíble en sus propuestas, pareció arrugarse comenzando con titubeos en la constitución de ayuntamientos y autonomías lo que, a pesar de haber salido muy vivo del gran debate de campaña, comenzó a oscurecer su estrella. Seguro que el candidato quizá olvidó una de las consignas de nuestra vieja “mili” que era el “aprovechamiento del éxito obtenido” y a partir de ahí pareció entrar en una especie de letargo al arrullo de los cantos sirenaicos de las encuestas que nunca sabremos si fueron dirigidas por el Sr. Tezanos. El resultado fue el que fue y ahora intentan convencernos de que ha sido un fiasco, pero por favor, el resultado ha sido muy claro y hay que afrontarlo con entereza e inteligencia y seguir trabajando porque aún queda mucho partido. Falta aún la investidura y no está tan clara como quieren hacernos creer y en su caso faltan también unas posible nuevas elecciones y dentro de este panorama lo que realmente ha quedado claro es que el centro es la verdadera mayoría social de los españoles tan claro como que muchos votantes periféricos se autoexcluyen de la españolidad y esta es la mayoría social que hizo la transición, la que sacó a España de la ruina política y económica que nos dejó la guerra y que esa mayoría social, que es real y no de propaganda, es la que ha apoyado al Sr. Feijóo en estas elecciones. Ahora la propaganda postelectoral se ceba en el líder popular para generar también el “miedo a Feijóo” pero permítanme que les diga que once millones de votantes, más otros que se han tapado la nariz no opinan lo mismo y no van a tragarse ese falso miedo que tratan de meternos en informaciones y tertulias controladas. El líder del PP debe estar agradecido a sus votantes y seguro de cumplir el compromiso que ha adquirido con ellos y por supuesto no dejarse llevar por corifeos interesados ni por “lenguas de vecindonas” como cantaba la ínclita Mari Fe. Feijóo representa un proyecto en marcha de cambio y regeneración con el que tiene que seguir adelante porque es España la que necesita estabilidad, seguridad y progreso. Y ese es el proyecto que representa y lidera Alberto Núñez Feijóo. ¡Adelante!