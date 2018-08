Lo colectivo nos espolea. Saca lo mejor de nosotros y nos hace avanzar y crecer, no solo como miembros de una sociedad, un estado, una ciudad, sino también como individuos. Creamos colectividades porque son éstas las que nos permiten, en un marco de confianza, colaborar entre personas de toda índole con un objetivo común.

A veces hay que pararse y levantar la vista para recordar cuál era el objetivo de un determinado proyecto común: el objetivo de un grupo de amigos, de una asociación, de un equipo de trabajo de tu empresa o, cómo no, de tu club. En el caso del Recre, a veces olvidamos esos dos pilares fundamentales: confianza mutua y objetivos.

Confianza en los que sienten al Decano con la misma intensidad y desprendimiento que tú mismo, y objetivos que pueden ser tantos como recreativistas hay, pero que deben tener una jerarquía y un cénit que sirva de brújula. Cada inicio de temporada nos sirve para reflexionar, para preguntarnos por qué renovaremos nuestro compromiso, y qué es lo que nos hace sentir tan bien cuando renovamos, o cuando nos sacamos nuestro carnet por primera vez. El Decano necesita objetivos, un norte hacia el que dirigir el rumbo, y este, hoy por hoy, debe ser recuperar la representatividad verdadera de la comunidad que le entrega la vida. Huelva debe ser el objetivo del Recre. Toda la provincia. Y cuando hablo de Huelva no hablo de una jurisdicción estatal, hablo de su gente. El potencial del fútbol para movilizar a las personas, y el del Recre para sacar lo mejor de ellas, debemos utilizarlo para el bien común. El Decano no puede ser sólo una entidad que juega al fútbol. El Decano debe poner el rumbo hacia la transformación de un legado emocional muy potente en algo palpable y aprovechable por todos. Debe ser un club de su comunidad. La vía más lógica para ello es que sean sus aficionados los que impregnen al club de una filosofía concreta, pero de verdad, no solo de palabra. Para eso la afición debe contar en la gestión. Comienza una temporada: recapacitemos y demos pasos hacia el objetivo de nuestro Recre, hacia nuestro objetivo como colectivo.