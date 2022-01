El mejor regalo navideño es el brote de resurrección

La pausa liguera deja un balance provisional orientativo sólo a corto plazo como regalo de Navidad. Esta visión general muestra la implicación y la determinación de una plantilla hecha para el fin previsto, pero debería ser tomada con prudencia, aparte del interior de vestuarios también por el recreativismo. Las matemáticas en el fútbol no son fiables y ningún equipo llega a la línea de meta faltando el tramo de recorrido más importante. Hay que ser precavido por las circunstancias negativas que rodea a este fútbol amateur lleno de encrucijadas y con los brotes del Covid-19 que crea confusión y deteriora las previsiones.

No hay que fiarse del presente alentador para evitar no enredarse en lo que queda por delante. Desde mi atalaya, tras superar más de cuatro décadas en la profesión, miro para todos los lados y me salen enemigos en cada esquina. La nefasta campaña pasada me tuvo acojonado y al final se ratificaron los pronósticos de mis temores narrados semana a semana en esta columna.

Una situación de emergencia requirió una respuesta también de emergencia. El binomio Daniel Alejo-Alberto Gallego tiene la conexión del entendimiento como piedra angular sobre una base de proyecto estable en la quinta categoría que ilusiona al recreativismo hasta creer en el ascenso real a la Segunda RFEF en el largo camino de la penitencia. El equipo transita en su calvario mostrando seguridad y entereza y el reto de igualar las 22 jornadas invicto de la etapa de Salmerón de la temporada 2018-19, que sufrió la decepción final ante el Fuenlabrada tras tocar el retorno a Segunda.

El indiscutible reinado en el grupo, después del cambio profundo de fisonomía de la entidad desde la zona noble hasta pie de campo, activa la fase crucial que enlaza la demolición con el inicio de la resurrección, que hay que culminar con éxito, mientras tanto sigue latiendo el corazón del Decano fuera del Nuevo Colombino.