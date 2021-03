Soy de una generación que no pudo disfrutar de la primera vez del primero en Primera, aunque sí lo hizo -y de lo lindo- con aquel Recre de los uruguayos que rozó la gloria pero que terminó en el mismísimo infierno; de esa misma gente que no abandonó a su equipo a principios de los 90, cuando eso era lo más fácil, y que logró una reacción maravillosa para mantenerlo a flote. Soy de una estirpe que acunó a los suyos con un cariño inimitable tras aquella derrota de Soria que tan fuertes nos hizo luego; soy de ese equipo que ascendió tras tal durísimo palo repitiendo éxito poco después en medio del verano para pelearse contra gigantes y al que sólo unos robos descarados le impidieron una gesta histórica. Mi escuadra se volvió a levantar tras esos mangazos querellables hasta llegar a la élite y pudo saborear, incluso, una final de Copa. Luego fue un espectacular campeón de plata que, de nuevo en Primera, pudo con los más grandes, nos deleitó con jugadores deliciosos, vivió Trofeos Colombinos inolvidables, que sacamos -entre todos- de entre los muertos cuando eso parecía imposible, que generó ambientes inimaginables aquí y allá, en 2ºB, tanto para seguir respirando como para aspirar a volver a ser lo que fuimos. Mi escudo tiene una singularidad que crea cierta envidia a la par que simpatía por toda España; incluso es capaz de unir a aficionados de todos los rincones para echar una mano cuando más falta nos hace.

Hay recreativistas que han dado hasta lo que no podían -ni debían- por su Decano. Hay seguidores que, mientras otros renegaban y ponían palos en las ruedas, hicieron de todo para que el escudo real y centenario siguiera con vida. Hay albiazules que acompañan al club más antiguo de España sea el desplazamiento que sea dando igual el día y la hora. La pasión del seguidor del Decano ha hecho que su equipo sea ya casi parte del escudo de Huelva, significando toda una cuestión de estado para la ciudad. Mi equipo es el único club Bien de Interés Cultural del país. Unos valientes aficionados llevaron al banquillo al peor enemigo posible, hay recreativistas altruistas hasta la extenuación, los fieles con clase son muchos más que los radicales con pasado sobrecogedor que brindan con cada derrota; hay miles que estuvieron en las malas y volverán a estar en las peores. Por todo eso, a lo de "¿no te da vergüenza ser del Recre?", la respuesta es cristalina: no, claro que no. Ni media vergüenza me da, ni ahora ni nunca; el Recre ha sido, es y será mucho más que este calamitoso fracaso que no tiene tampoco ni media justificación, y que exige una reparación gigantesca; a la altura del tal descomunal desastre.