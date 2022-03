Tres de marzo, otro día de reivindicación

Hoy 3 de Marzo de 2022 es un día especial para la Universidad de Huelva y para su ciudad y provincia. Son casi 35 años de un clamor popular para conseguir lo que hoy tenemos, nuestra entidad de educación superior.

Cada 3 de marzo, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva pone en valor lo que fuimos capaces de hacer todos los onubenses por un fin común sin importar siglas, intereses personales, partidos… sólo buscando el bien de todos y cada uno de los onubenses para tener en Huelva nuestra Universidad. Muchos días de encierro, pegadas de carteles, charlas por los centros educativos, caceroladas y un sinfín de actividades para desembocar en la gran manifestación del 3 de marzo de 1988.

Huelva, ese 3 de marzo dijo con voz clara y única que ya estaba bien de la discriminación a una ciudad y provincia en donde sólo unos pocos podían salir de Huelva a estudiar una carrera universitaria, con lo que el talento de Huelva se iba a otros lugares de Andalucía y España. Pero nos unimos y la Huelva "apática" salió, reivindicó y consiguió la Onubense, que tanto bueno ha hecho y hará por Huelva y provincia para el bien de todos los onubenses. Estamos inmersos en grandes cambios sociales y económicos, la digitalización y la empleabilidad son términos que hoy por hoy debemos asimilar y interiorizar para el desarrollo de nuestra universidad.

Muchos 3 de marzo harían falta para cambiar el aislamiento que nuestros representantes políticos con sus "no gestiones" han conseguido para llevar a Huelva y provincia donde se merece, no queremos ser más que nadie pero al menos igual que las demás.

Hoy es un día de reivindicación y alegría. Por una lado, la Universidad entrega sus medallas, y los antiguos alumnos, por la tarde, celebran la entrega en su 20 edición de los premios al Día del Antiguo Alumno de la Universidad de Huelva, hoy a las 19:00 en el Campus de la Merced.

La historia es caprichosa y ahora, después de casi 35 años, volvemos a necesitar que los onubenses salgamos a la calle a concentrarnos el próximo 4 de marzo a las 17:00 en el Paseo de la Ría. Parece mentira que pasen los años y sigamos sin tener las infraestructuras ferroviarias, sanitarias, hidráulicas, aeroportuarias y costeras necesarias para que Huelva no siga aislada de España. Por ello, los Antiguos Alumnos y muchas más entidades sociales, vecinales y empresariales hemos dicho "y Huelva cuándo". No nos merecemos este trato de abandono a una ciudad y a esta gran provincia de unos representantes políticos que no han sabido defender los intereses de todos los onubenses. Ahora somos la ciudadanía los que tenemos que salir a la calle para hacer lo que ellos no han sido capaces.

Tenemos una gran Universidad que debemos apoyar y consolidar, la creación de nuevas titulaciones será clave para el futuro desarrollo de la Onubense, y sin unas buenas infraestructuras no se puede avanzar. Además, las conexiones terrestres y ferroviarias son imprescindibles para que muchos estudiantes puedan venir a la Universidad a estudiar y desarrollar su carrera profesional.

Por ello en este día 3 marzo debemos volver a reivindicar lo que fuimos capaces de hacer entre todos y por todos para que Huelva y provincia siga avanzando.

Decía Machado, "caminante no hay camino, se hace camino al andar…". Hoy, 3 de marzo, y mañana, 4 de marzo, ha empezado un nuevo camino en el que Huelva y su provincia debemos volver a recodar lo que fuimos capaces de hacer para conseguir la Universidad que tenemos. Ahora nos toca el nuevo camino por las infraestructuras por Huelva.