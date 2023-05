De todo el contenido del Informe Anual publicado esta semana por el Banco de España me ha interesado especialmente el capítulo dedicado a analizar los retos y oportunidades para crecer y converger con Europa. Un larguísimo capítulo que comienza de una forma demoledora: "En las últimas décadas, el crecimiento observado de la economía española no ha sido suficiente para lograr la convergencia con el nivel de renta per cápita del área del euro". Reconozco que gran parte de mi interés en este tema se debe, además, porque la misma cuestión podemos formularla en la comparación entre Andalucía y el conjunto de España: ¿son ambas maldiciones bíblicas?, ¿es que no hay manera de converger?

El caso es que aburre leer -por archiconocido- el diagnóstico: la falta de convergencia ha venido determinada, fundamentalmente, por la persistencia en el tiempo de dos deficiencias: una baja productividad y una tasa de empleo reducida, que además han presentado tradicionalmente una correlación negativa. Cuando estuvimos más cerca de converger, en 2005, resulta que fue por un crecimiento muy intenso del empleo, pero con un empeoramiento de la productividad, y además en un contexto de un crecimiento desequilibrado, que desembocó en la horrible crisis que sufrimos.

Como el problema proviene de que disponemos de pocas empresas, de escaso tamaño y que los factores productivos se reasignan mal a los distintos sectores, las medidas que deberían aplicarse pasan por intentar hacer más fácil la creación y disolución de empresas, eliminar aquellos factores que limitan artificialmente su crecimiento, rebajar la cantidad y la calidad de la regulación, reducir el plazo de pago de las Administraciones Públicas, garantizar la unidad de mercado, fomentar la competencia o seguir ampliando las fuentes de financiación disponibles.

Por su parte, para solucionar el alto paro, su carácter estructural y su temporalidad, además de reformas laborales, como la de 2021, sería indispensable revisar las políticas activas y pasivas de empleo, vigilar que las medidas de protección vayan acompañadas de incentivos para trabajar, mejorar la educación, favorecer su versatilidad, perseguir la excelencia y la eficiencia del gasto público en educación o desarrollar iniciativas para aumentar el peso relativo de graduados en ciencias y tecnología. Ah, y plantear una inversión pública bien diseñada que ejerza un efecto arrastre positivo sobre la inversión privada y mejorar los incentivos fiscales y los subsidios directos a los proyectos de I+D+i.

Sinceramente, llevo toda mi vida escuchando exactamente lo mismo. Ahora, como una cantinela, se añade la oportunidad que supone para revertir esta situación el programa Next Generation, tanto por su magnitud como por su enfoque estructural. Ojalá que sea así. Es obvio -hablamos de décadas intentándolo- que las medicinas no han sido correctas: no se han aplicado bien, no se han suministrado en forma suficiente o no se han llevado a cabo por ser políticamente incorrectas. Habría que proponer además otras, incluso locas, como dijo Feyerabend para avanzar en la ciencia, que hagan de catalizadoras para precipitar el proceso. Que se ponga a pensar. Y que sean valientes.