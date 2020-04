¿Y mañana qué?

Mañana sería el día que llevas esperando desde que empezaste a descontar días desde aquel Miércoles de Cenizas. Mañana sería el día de ultimar detalles, de nervios, emociones del que sale por primera vez o de tristeza porque se retira. Sí, todos pensamos en que mañana podría ocurrir parte de esto que os estoy contando pero ahora os digo. Mañana será igual que otros años, diferente, sí, pero será el día esperado; este año nos ha tocado ser: ¿nazarenos del tramo de cruz de la tristeza o la de la esperanza? Este año al costalero le tocará la chicotá más dura, al músico la partitura más compleja, al capataz la calle con más maniobras, y al nazareno la paciencia de que la luz del cirio de la esperanza no se apague. ¿Ahora te vuelvo a preguntar mañana qué? Si este año te ha tocado el mejor sitio y estás cerca de tu Señor y Virgen en las distintas advocaciones, ¿no lo ves?, ¿tan ciego estás? Siempre soñamos con ir en el mejor sitio en la cofradía y este año tienes la oportunidad de poder mirar hacia atrás y contemplarlo, de rezarle, de incluso hasta cuando veáis su cara en aquella estampa que tenéis en vuestro cuarto o en la cartera os emocionéis, es posible que tengáis añoranza, pero este año, ellos te han brindado la oportunidad de que estéis más cerca. No te vendes los ojos si no hay procesiones, no hay mejor procesión que llevar a tus titulares en el día a día.

Será el día que ansiabas esperando, Él da su vida por nosotros como también aquellos médicos, policías y demás personas que entregan su vida por los que pelean con esta chicotá; por eso os pido que cuando llegue vuestro día señalado, la procesión que lleváis por dentro se la dediquéis a ellos; son nuestros músicos, nazarenos, costaleros y capataces entre otras personas más que luchan por que todo esto acabe. No tengáis tristeza cofrades míos, no esperéis a una semana para demostrar que "aquí estamos", que vuestra cofradía la llevéis dentro pensando siempre en ellos, que no se te apague la vela del cirio ni que te pese la cruz de la esperanza porque no estás solo, y si ves que se va desvaneciendo la luz y el peso de esa cruz es más fuerte, mira para atrás y verás que ellos están cerca de ti.

Que tengáis una buena Semana Santa y una buena estación de penitencia.