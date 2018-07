Sin lustre alguno

Si yo fuera el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva hoy, al menos hoy, no tendría nada que celebrar. Ha salido triunfante en la proposición de sacar adelante otro pliego de condiciones para la venta del Recre. Enhorabuena. Y justo es lo que necesita el club, que se venda de una vez. Pero hay triunfos y triunfos. Todos se enamoraron del Barcelona de Guardiola (los madridistas lo padecimos) y de la Selección, aquella campeona del Mundo y Eurocopas. Nadie de acuerda de Clemente. Pues en la comparativa, esto es lo mismo. Es una victoria sin glamour.

Y a estas alturas la ciudadanía se plantea diferentes cuestiones de estado. ¿No quedamos que el Recre era un asunto mayor que tenía que unir a todos para salvaguardar una seña de identidad? Pues el Pleno del Ayuntamiento de Huelva dice todo lo contrario, hasta el punto de que hay concejales que se saltan a la torera la disciplina de partido. Esto demuestra los egos, la guerra de egos existente. Y mientras eso ocurre, el que gobierna en minoría sale victorioso. Y mientras tanto, a la empresa adjudicataria de las acciones del Recre por parte de la Mesa de Contratación se le hace la pirula. Y lo más sonrojante. Manda la empresa que fue rechazada por parte de los expertos. Si hay alguien que entienda todo esto que levante la mano.

Me da que el Ayuntamiento de Huelva, más bien el equipo de gobierno, está perdiendo una oportunidad histórica de salir con matrícula de honor de este asunto. Hay quien dice que el alcalde está mal asesorado, o mal aconsejado, pongan lo que quieran. El caso es que esto trasciende de lo normal. Esto sólo pasa en Huelva, como dirían otros. Los próximos días lo aclararán casi todo. Porque, ¿y si se presenta otra empresa? ¿Y si Zephir concurre con otro nombre? Yo, sinceramente, no lo veo. Porque hay trajes a medida para situaciones concretas. En fin, que la ciudadanía no entiende nada. Porque no se entiende que el Recre sea la historia y que no se respete la historia. La división sólo beneficia a unos pocos. Pero al final esa misma división, acaba pasando factura. Hojas de almanaque.