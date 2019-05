Una liguilla final de dos jornadas buscando el liderato

El Recreativo pulveriza un récord retenido hace 28 años tras 20 partidos sin perder y busca firmar otro histórico entre final de liga y play off. José María Salmerón y sus jugadores tienen ya un sello en sus pasaportes deportivos cuando relaten sus gestas. Y quieren más porque un ciclo así sólo parecía al alcance en los palmarés de un Real Madrid o Barcelona. Más de una vuelta invicto y el reto de que este ritmo no pare hasta el retorno a Segunda. El Recreativo no está exento de perder, pero la unión terreno-grada adquiere un escenario de protagonismo inquebrantable.

El equipo forma parte de la afición y la recremanía imparable forma parte del equipo. Cada vez se ve más gente con la camiseta del Decano. Todo se junta cuando se lidera una temporada increíble, que alcanzaría la categoría de memorable si se alcanza el objetivo. La clave, según el técnico y el director deportivo, es que se ha reunido a buenas personas en la elección del plantel para formar una familia unida en la enfermedad y en la salud.

Una liguilla final de dos jornadas para terminar líder entre Melilla, Recreativo y Cartagena. Y echando la vista atrás, antes de iniciar su estado del bienestar, el Recreativo era séptimo a 13 puntos del rival norteafricano. Ahora, el filial del Granada -octavo más goleado- se aferra a su racha de seis jornadas sin perder como estímulo de asegurar su objetivo en su Ciudad Deportiva. El balance del Recreativo fuera es demoledor: el mejor equipo (36 puntos), más victorias (11) y mejor defensa (14). Hoy, el canterano Quiles marca la diferencia, siendo la luz en el ataque, el jugador con más calidad y visión, el más solidario en beneficio del equipo. La fortaleza del vestuario reside en cohabitar con la victoria. El Recreativo exprime todos sus recursos asociados al perfil requerido de la Segunda B. Y es imposible poner puertas a la suma de la imaginación y la ilusión.