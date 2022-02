Un líder seguro en su quehacer ante otro test de ascenso

Las ventajas de ser el Recreativo llevan el morbo no sólo deportivo para potenciar el ego de sus rivales, sino también la explotación del atractivo cartel de presentación de sus partidos, también de ir por libre al alza del precio de las entradas para la demanda habitual onubense. Ni es una novedad, ni debería sorprender el ejercicio de derecho del Gerena. Y es que una categoría de Regional Preferente de antaño saca utilidad de la 'marca Decano', además en un campo adaptado en otra localidad (La Rinconada) ante el reclamo de la única taquilla exitosa de la temporada. Así el Gerena exclama ! cuándo otra, ahora o nunca ! La respuesta de la afición recreativista rebaja a menos de la mitad la acción y efecto por la inflación del precio.

La competición entra en la recta decisiva donde todos los equipos se juegan algo, y por tal motivo el único antídoto que tiene en su poder un líder asentado es la dieta sana de la mentalización de ganar el próximo partido como si fuera el más decisivo para seguir con buen estado de salud y olvidarse de que el ascenso ya se toca, que sólo trae consigo la desconcentración mental y la relajación en los momentos claves de los envites. Un Gerena en reactivación frente a un líder que defiende su condición de invicto fuera para afianzar su seguridad y tranquilidad.

El equipo tiene que impedir la imagen de estar 'tocado' de la cabeza pensando en lo que todavía no se ha conseguido porque afectaría tanto a las piernas como al rendimiento y la convivencia en el campo. La propuesta futbolística no siempre tiene coherencia con la categoría. Las cosas son como son y no como queremos que sean. Si se discute el estilo en el fútbol profesional, ahora miramos con la lupa el quehacer del Recreativo donde se ahoga el debate en un destierro de la baja competición, que es una aventura agridulce donde sólo puede quedar uno arriba: Decano, campeón. Ya vendrán tiempos mejores.