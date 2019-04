El líder del PP no acierta

Presume Casado de ser el presidente de la integración, pero quien conoce el PP sabe que la mayoría de los que apoyaron a Sáenz de Santamaría han sido apartados de la primera línea o empujados a dejar la política. En este PP han desaparecidos los vestigios de Rajoy para ser sustituidos por el aznarismo puro y duro, con ramalazos de cospedalismo. No en vano, Cospedal convirtió en presidente a Casado para derrotar a la ex vicepresidenta. La primera pidió contraprestaciones, una que Dolors Montserrat fuera portavoz parlamentaria, cargo que ejerció pocos meses, pero en el que dejó mala huella: Carmen Calvo y Adriana Lastra le pegaron del derecho y del revés en las sesiones de control, sin ser ninguna una lumbrera.

Casado debió ser el único satisfecho con el trabajo de Montserrat, porque la acaba de nombrar cabeza de lista al Parlamento Europeo. El líder del PP no ha logrado hasta ahora la esperada remontada, debido no sólo a la aparición de Vox sino a que no ha acertado ni de lejos con las listas. Debía pensar que su cartel era suficiente para atraer los votos de los desencantados de Rajoy, sin comprender que además del candidato a la Presidencia del Gobierno, los otros aspirantes también son importantes. Y se ha equivocado con muchos nombres.

Se le alertó respecto a su amigo Suárez Illana y no hizo caso. Y pasó lo que pasó. Con Montserrat puede ocurrir lo mismo, porque además tanto Casado como la ex portavoz han cometido un error imperdonable: decir que va a explicar en la Cámara europea cómo es el auténtico independentismo catalán, y denunciará las fake news de Puigdemont y los suyos. ¿Creen que los eurodiputados de esta legislatura no han sabido denunciar en Bruselas, Estrasburgo y en Europa entera cómo se las gastan los independentistas? Todo líder tiene derecho a formar su equipo, pero para justificar que se sienten más cómodos con candidatos de su cuerda no deben desacreditar el trabajo de los demás.