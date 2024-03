Rancio: ¡Hombre, Guasa! Tú por San Pedro con tu hijo… ¿Vienes a la misa parroquial de los niños?

-GUASA: No, qué va. Venimos a la quedada de cromos cofrades para intercambiar los repes, que ya casi acabamos la colección. Solo nos falta la manigueta de Cena y el banderín de SyE. Y no sé si alegrarme de verte, que el otro día me pegaste un buen rapapolvo… ¡Y me temo que hoy me va a caer otro!

-RANCIO: Corrección fraterna, querido Guasa. Entiende que estos días son para lo que son. Precisamente el lunes de la semana pasada participé activamente en el devoto Vía Crucis de las hermandades. Por cierto, Guasa, no te vi en ningún momento, ¿te pudo el frío?

-GUASA: Bueno, hombre, es que fui a Sevilla a un acto de la hermandad de vísperas en la que voy a salir. Allí no puedo faltar a nada, no veas lo serio que se pone el personal… Esa gente sí que sabe hacer bien las cosas, Rancio.

-RANCIO: Pues lo mismo que pasa aquí, Guasa. Otra cosa es que los mismos que van allí y son más disciplinados que nadie, luego en su ciudad, que es la nuestra, parece que olvidan todo lo aprendido por la A49…

-GUASA: Bueno, Rancio. No te vengas tan arriba que mira la que se ha liado en el Santo Entierro con la cuadrilla de las Angustias. Sin cuadrilla, ni capataz a estas alturas.

-RANCIO: La Huelva cofrade no puede dejar caer a la hermandad oficial de la Semana Santa, donde nos encontramos representadas todas las cofradías e instituciones de la ciudad. ¡Y más ahora, que nos hemos declarado ciudad mariana! ¡Cómo dejar a la Madre de Dios en el templo precisamente este año!

-GUASA: Es que el Viernes Santo es un día muy malo, Rancio. Todo el mundo del costal ya hemos sacado uno o dos pasos durante las previas y los días anteriores y ahora no estamos como para sacar otro paso más, y encima de los tristes.

-RANCIO: ¿Cómo es posible, Guasa? ¿Me estás diciendo que las nuevas hermandades e incluso las que aún no salen en Semana Santa tienen preferencia a la muy antigua e histórica Hermandad del Santo Entierro, donde salían las más selectas y aristocráticas personalidades de la ciudad?

-GUASA: Yo qué sé de antigüedades y privilegios, Rancio… Lo único que te puedo decir es que todos los años tienen problemas con los costaleros y algo de culpa la tendrá la hermandad, ¿no? Siempre le tenemos que sacar las castañas del fuego por lástima.

-RANCIO: Pues el comunicado que han emitido es bastante duro y no deja a nadie sin cuestionar, pero la verdadera hermandad consiste en ayudarnos los unos a los otros y acudir a la llamada de la solidaridad con el corazón abierto a Cristo y su bendita Madre.

-GUASA: Ojú, Rancio. Me has tocado la fibra sensible pero tienes toda la razón. Lo primero es ayudar al necesitado y mañana mismo me voy a ofrecer como costalero. Lo primero es lo nuestro. Mira que me llamó Ramón el policía y le dije que no, pero ahora… allí estaré.

-RANCIO: Bien, Guasa. Bien. Por cierto, ¿te vienes a la Catedral? Quiero ver cómo han culminado el montaje de los cultos del Cristo del Buen Viaje, que lleva toda la cuaresma en el altar Mayor. Y me dicen que ahora está precioso. ¿Has visto alguna foto?

-GUASA: ¿Una foto de un altar de triduo, yo? Yo no soy de esas cosas de priostías y vestir santos.

-RANCIO: Pues a veces se ven cosas extraordinarias, Guasa. En este caso, le han puesto un pendón muy trabajado con la luna y el sol. Es una costumbre antigua que, aunque hoy está en desuso, parece que vuelve a resurgir. Hace poco también se vio en el altar de la Vera Cruz de Brenes. Una auténtica maravilla.

-GUASA: Espera, espera, que no me cuadra. ¿Una tela colgando de la cruz? ¿Dónde se ha visto eso, Dios mío? Eso en la calle viene un viento y la liamos. Además, para los costaleros es un auténtico castigo.

-RANCIO: No, hombre, que eso solo es para el altar de cultos dentro de la iglesia, no me seas… mastuerzo.

-GUASA: ¡Qué susto, Rancio! Ya me veía yo al Señor como una pandorga… Venga, te acompaño a la Vega Larga y así me explicas con detenimiento lo del sol y la luna, que me ha gustado.

-RANCIO: Pues mira, abreviando y para que lo entiendas bien, el sol y la luna simbolizan el alfa y el omega. O sea, el principio y el final de todo.

-GUASA: Uffff, Rancio, no me insinúes que esto está terminando porque me entra una depresión…