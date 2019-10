El irrenunciable sello onubense

Las últimas convocatorias de onubenses con el primer equipo del Recreativo, en gran parte provocadas por las numerosas lesiones, me hacen reflexionar sobre el papel de los canteros en el Decano. En el fútbol moderno superprofesionalizado, con la honrosa y meritoria excepción del Athletic Club, resulta muy difícil encontrar un esquema de trabajo donde los futbolistas locales tengan sitio, sí o sí, en el primer equipo. Sin embargo, la singular vinculación del Recre con su ciudad y con los onubenses me hace pensar que con un plan bien estructurado no sería tan complicado acabar mentalizando a la afición de que el futbolista de aquí merece y necesita de la confianza, sin tapujos, para crecer con él. Y poder desarrollarse como profesional.

Un proyecto de este tipo, obviamente, también necesita del total convencimiento de sus dirigentes. La mejora de las instalaciones de la cantera, actualmente en moderada decadencia, y la consolidación de las normas de trabajo y del status de los escalafones inferiores son obras aún por acometer. Talento hay. Y profesionales que puedan llevarlo a cabo, también. Si afición y club son capaces de poner unas bases firmes, los chicos de Huelva podrían tener un interesante futuro. Hoy por hoy se ven atisbos de este interés, se ficha talento onubense y se premia a los chicos que destacan. La identificación del jugador con su equipo es un plus al que el Decano no puede renunciar.

Y eso lo tienen claro en la dirección deportiva. Ya se ha podido y se puede constatar… Caye, Quiles, Chuli, Cera… Y por qué no, muy pronto Fran, Pepe, Fernando, Ponce, Nené o Adri…