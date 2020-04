La invisibilidad de los más necesitados

Parece ser que no fue suficiente que, en su visita del pasado febrero a nuestra provincia, el relator de la ONU nos sacara las vergüenzas y señalara públicamente la situación en la que malviven en los asentamientos cercanos a zonas agrícolas cientos y hasta miles de inmigrantes repartidos en diferentes puntos de la geografía onubense. "Como animales", fue la expresión que utilizó el mismo Philips Alston para describir el escenario en el que viven los inmigrantes, sin agua, electricidad o saneamiento adecuado, unas condiciones inhumanas.

Desde hace años que las diferentes administraciones, local, autonómica y nacional, juegan a pasarse la pelota en un intento de eludir responsabilidades a pesar de que se han creado foros y mesas en las que participan diferentes actores implicados en el tema, desde ONG, agentes sindicales, ayuntamientos, universidad, administraciones con competencias en la materia…y a pesar del esfuerzo, cualquier propuesta queda siempre en agua de borrajas. Lo que hace pensar en la falta total y absoluta de voluntad política a la hora de tomar decisiones que impliquen soluciones para sacar del olvido a estas personas, que dicho sea de paso el 70% tienen la tarjeta de residencia y trabajo.

Esta vez no ha sido un incendio, como en otras ocasiones, sino la pandemia del coronavirus quien ha puesto el dedo en la llaga nuevamente y ha sacado a relucir un problema enquistado del que nadie desde las instituciones gubernamentales quiere hablar por aquello de que lo que no se nombra no existe. Pero este virus, como algunos se han empeñado en llamar de pacotilla, no entiende de fronteras, clases sociales, religión, raza, si vives en una mansión de lujo o por el contrario cartones y plásticos son los materiales que te protegen de las inclemencias del tiempo. Personas, condenadas a vivir como animales, a las que les son negados todos los derechos tanto humanos como fundamentales, ni siquiera el derecho a la dignidad, no hablemos ya del derecho a recursos tan básicos como el agua, la electricidad, saneamientos, en un país "desarrollado" como España, del que tanto alarde hacen los de la adoración a los símbolos, himno, patria y bandera en el balcón.

Tan sólo el coronavirus ha llamado a sus puertas y ¡oh casualidad! Rápidamente desde la Subdelegación del Gobierno se ha pedido ayuda a la UME para la desinfección preventiva de los asentamientos chabolistas de la provincia porque podrían ser un posible foco de infección. Pero que van a seguir quedándose donde están porque ahora mismo no hay sitio donde alojarlos. Seamos sinceros. Nunca lo habrá.

Las medidas planteadas en el Plan de Choque Social para las Personas Sin Hogar ante el coronavirus se están concentrando en las personas sin techo y las que utilizan la red de recursos asistenciales para personas sin hogar. Estas ayudas no están llegando a las personas más invisibilizadas, las que residen en asentamientos chabolistas sobre todo en zonas rurales, donde los recursos son significativamente escasos. Estas personas inmigrantes, personas excluidas por excelencia, con el consiguiente sacrificio de la universalidad de sus derechos, son una vez más las víctimas que malviven en condiciones inhumanas a la vez que continúan trabajando en las explotaciones agrarias jugándose sus vidas para que los alimentos de primera necesidad sigan llegando a nuestros supermercados durante esta crisis.

Por ello, desde UGT Huelva reclamamos:

1º Una intervención inmediata en los asentamientos, dotando a las personas que habitan en ellos de los recursos necesarios para que puedan pasar el periodo de cuarentena en condiciones de seguridad.

2º Regularizar la situación administrativa de los inmigrantes irregulares que tuvieran expedientes de residencia y/o trabajo pendientes de resolución a la fecha en la que se declaró el estado de alarma con el objetivo de poder garantizar sus derechos como el resto de ciudadanos.

3º Una vez superado el estado de alarma, establecer los mecanismos necesarios entre todos los actores implicados en la materia, esta vez sin excusas posibles, para que los inmigrantes que habitan en asentamientos irregulares a espaldas de la sociedad puedan pasar a ser ciudadanos de pleno derecho en el país en el que residen.

4º Acabar con la pobreza y la exclusión social es una decisión política, por lo que UGT insta a las diferentes administraciones y, al Gobierno de coalición en última instancia, a tomar las medidas necesarias y efectivas para que la pobreza y la exclusión dejen de estar en los programas políticos como simple relleno y pasen a la acción con partidas presupuestarias específicas suficientes para dotar tanto de recursos humanos como económicos las diferentes estrategias a adoptar a tal fin.