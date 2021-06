La injusta ausencia de Andrés Romero

Acabo de tirar una página a la basura. Ya no tiene sentido pensar que la ausencia de Andrés Romero era temporal a falta de un acuerdo entre empresa y apoderado del rejoneador cuando todo se ha hecho más real y Andrés no estará en ese cartel. Así de entrada me parece una tremenda equivocación y a posteriori una gran injusticia que alguien que le ha dado tanto al rejoneo de una provincia enmarcada siempre entre matadores y ganaderías se quede fuera de los carteles de su tierra.

Desde el respeto que me producen los dineros ajenos para montar toros uno pide también respeto para los toreros de su tierra cuando hay argumentos para pedirlo. Y los hay cuando se quieran valorar, y con Romero no se ha hecho, porque exceptuando la figura de Pablo Hermoso de Mendoza si el resto de los cinco actuantes que anuncia ese cartel de rejones son capaz de juntar en su mano más brillo y rejoneo que el que Andrés ha dejado en La Merced, meto mis cosas en una caja y me voy a casa.

No se ha sido justo con Andrés Romero y no pensé jamás que tuviera que escribir esto cuando al de Escacena le respaldan tantas cosas bonitas e importantes en esta plaza y estamos a un tiro de piedra de la presentación de carteles. No se ha sido justo precisamente en una temporada en la que esta plaza tenía que haber estado al lado de Andrés como tiempos difíciles que son. Y no se quiera vender como justa una oportunidad entre la maraña de seis rejoneadores porque no lo es. Se habrá mirado así desde el criterio empresarial, pero en absoluto lo es desde el punto de vista taurino. Andrés tiene un brillante historial sobre el albero de esta plaza, una lucha contenida ante mil circunstancias y el que esta ciudad presuma de tener hoy por hoy el mejor rejoneador de su historia.

Les cuento que es la crónica más triste de todos estos veintiocho años de análisis preferia que me ha tocado hacer. No porque un torero se haya quedado al margen de unos carteles en su plaza, en su tierra, ante su gente sino porque presiento que la negociación ha ido más por el 'esto es lo que hay' que por otra cosa 'más cercana' a los méritos de Andrés Romero en La Merced. Por encima de todo queda la más perra realidad y es que de punta a punta de la feria me falta un torero estas Colombinas y ese no es otro que Andrés Romero. Mala cosa esta ausencia.