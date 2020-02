El independentismo mantiene sus exigencias

Protocolo de jefe de Gobierno extranjero para Torra. Todo un detalle. Sonrisas, aparente satisfacción por las dos partes... y ni un milímetro de cesión por parte de los secesionistas. Torra insistió en que Cataluña sufría un "conflicto político" y, en catalán, reiteró sus exigencias de siempre: autodeterminación, amnistía y derecho de los catalanes a un referéndum. Comunicado conjunto, reuniones mensuales a partir de ahora... y reiteración en ambas partes en que a través de la mesa se puede resolver el "conflicto".

Buenas palabras e intenciones. Ningún miembro de la mesa mencionó que la cita era forzada, exigida por el apoyo a la investidura, lo que puede ser considerado como un chantaje. A Sánchez no se le va de la boca la palabra diálogo, pero cualquier observador encuentra los fallos a ese diálogo.

En la mesa faltaba la representación de los catalanes constitucionalistas, con un batiburrillo de dos partidos condenados a desentenderse: ERC y JxCat. Se detestan. En la parte contraria, miembros del Gobierno que discrepan respecto a la autodeterminación y el referendum, que defienden Iglesias, Castells y Asens, mientras que la mayoría de los socialistas defienden la ley.

Por si no fuera suficiente obstáculo para llegar a acuerdos, los independentistas también quieren un relator internacional, que Sánchez ha negado, aunque la palabra del presidente suele tener fecha de caducidad.

El presidente está atrapado; no puede incumplir la palabra a ERC, pues, de hacerlo, se quedaría sin Presupuestos y con el Gobierno en dificultades. Quiere ganar tiempo, pero hoy debe aprobar la senda de déficit y el techo de gasto, indispensables para las cuentas. Está atrapado pero se revuelve. No contra los independentistas, sino contra el PP y contra Rajoy, al que acusa de que "no ha hecho nada" para contener a los independentistas. Sus acusaciones ya no cuelan: él sólo se ha metido en este lío. De momento, los independentistas no han renunciado a nada.