La historia como penitencia

Está bien que el Parlamento haya acordado admitir la Ley por el derecho a la vivienda presentada por el Gobierno de España, abriendo así un debate político absolutamente necesario. Pocos asuntos como la vivienda necesitan una regulación estatal, pues ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos han conseguido crear las condiciones para que funcione un mercado que cumpla el objetivo de accesibilidad que manda nuestra Constitución.

Algunas ideas pueden ayudar a definir el tema. En el acceso a la vivienda mediante alquiler, hay que considerar que la oferta está en España concentrada en un puñado de ciudades, mientras que buena parte del territorio carece de mercado, y la vivienda nueva es sólo el 1,4% de la oferta total. Además, está principalmente en manos de arrendadores minoristas, con pocos activos, riesgo concentrado, y preocupación por el impago y el retraso en el cobro; el desarrollo tiene que hacerse a través de sociedades cotizadas que construyan para alquilar, y la participación pública en estas sociedades (mediante aportación de suelo, por ejemplo), debería ser una prioridad para los ayuntamientos. Con una mejor distribución de las rentas familiares mejoraría la capacidad de los inquilinos para pagar; por otra parte, los programas públicos para inquilinos en dificultad son mejorables. En cuanto a la vivienda en propiedad, en España se terminan actualmente unas 85.000 viviendas al año, mientras que en 2008 se terminaron 563.631 viviendas. Las viviendas nuevas que salen al mercado son de media 100.000 euros más caras que las usadas, lo que indica que se construyen poquísimas viviendas y muy caras; no tiene sentido -es un ejemplo real- que un ayuntamiento ceda suelo para construir un edificio de 75 viviendas que se venderá (a foráneos) por 100 millones de euros, y menos que esto se considere como una señal de prosperidad y buen gobierno. Mucho antes del caos inmobiliario, conocí a promotores ejemplares que consiguieron formar empresas muy rentables dedicadas a la vivienda de protección oficial con unas excelentes condiciones de calidad y precio, incluso en núcleos turísticos, de costa.

En la votación para que se pudiera o no debatir la Ley, a la negativa de los tres partidos principales de la oposición se sumaron cinco nacionalistas, regionalistas, de distinto signo; y a favor de los dos partidos en el gobierno siete también de diferentes características; dos más se abstuvieron. Esto no sería malo si hubiera una intención de debate, y no de obstrucción como ocurrió con el mercado de trabajo, la pandemia, y ahora con los precios de la energía y la vivienda. Al final de Madres paralelas Almodóvar pone la conocida cita de Eduardo Galeano: "No existe historia muda…", y aunque con el tiempo, con perspectiva, se valorará el papel y responsabilidad de cada uno en estos años extraordinariamente difíciles, no podemos evitar sentir estas escaramuzas nuestras como algo pequeño frente a la magnitud del desastre de una guerra cuya única verdad es la crueldad que la tecnología de comunicación nos pone por delante. Una guerra sobre la que el inagotable Galeano diría: "¿La historia se repite? ¿O se repite sólo como penitencia de los que son incapaces de escucharla?".