La gestión del talento: clave del crecimiento

Hablar de talento es, probablemente, hablar del factor más crítico de cualquier organización y también del más emocionante. Las organizaciones generan cambios, cosechan éxitos y alcanzan resultados a través de las personas. Y para ello es fundamental que las personas vivan la empresa y sientan emoción por aquellas cosas que son importantes.

Sentir la seguridad, luchar por los objetivos, ser crítico con los procesos, buscar respuestas…Todo ello aproxima a las personas a la esencia de las empresas y, sin duda, les une de forma indisoluble a ellas. Es el tan ansiado orgullo de pertenencia: para querer estar hay que conocer el lugar donde se está y para querer hacer hay que entender para qué hago.

En esencia, las personas tienen, no solo un talento para hacer las cosas, sino también tienen una voluntad. Y es de rigor que la empresa trabaje estos aspectos para dotar a la persona de una decisión libre, convencida y genuina. ¿Complicado? Mucho, pero nadie dijo que fuera fácil. En Atlantic Copper creemos firmeme nte en que transmitir a todas las personas de la organización la visión, la misión y los valores que nos mueven es fundamental para crear el compromiso que nos permita desarrollar el talento y alinearlo con los objetivos estratégicos de la empresa: la Seguridad, la Economía Circular, la Sostenibilidad y el Crecimiento Profesional. Sin embargo, el desarrollo del talento ha de contemplar varios factores que condicionan claramente su crecimiento: aspectos como la experiencia, la formación, el conocimiento del negocio… así en la parte de atracción del talento junior, la generación del compromiso y la orientación hacia los valores de la Compañía es especialmente crítico al conectar con las personas y crear ese cordón umbilical que nos permita una transferencia efectiva y eficiente de todo ello.

Para Atlantic Copper, ese cordón umbilical es la FP Dual, un canal que nos permite ser parte de la vida del estudiante, dotarle de conocimientos técnicos en un entorno real, poner en práctica y desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la colaboración, la seguridad, los sistemas de gestión, el sistema de gestión del talento… y mucho más. Pero esto no queda aquí, no son estos elementos los únicos que llenan las mochilas de nuestros estudiantes de FP Dual, la cultura organizativa, las costumbres de la empresa, nuestra historia, nuestro quién es quién, grandes sabios, grandes expertas, las leyendas, los hitos, los retos, las celebraciones. Todo se comparte en estos dos años que, y seamos sinceros, pulen e impregnan a los aprendices de la esencia de Atlantic Copper. Alguien podría pensar que es mucho esfuerzo, que es mucho tiempo, formar a alumnos y alumnas en la esencia de una empresa. Pero no olvidemos que todo esto genera compromiso, genera cultura, genera querer hacer… y ya dijimos al principio: Nadie dijo que fuera fácil. En Atlantic Copper, hemos encontrado ese cordón umbilical que nos permite conseguirlo, la FP Dual, un proyecto formativo, un proyecto de vida.